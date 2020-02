Mielipide

Hyvä uutinen maahanmuutosta jää helposti vaille huomiota

Maahan­muuttajiin

Kysely

Uutiset

liittyvä uutinen viime viikolta, joka ei nostanut kohua tai kerännyt kovin paljon huomiota: Saksassa olevat maahanmuuttajat puhuvat entistä parempaa saksaa ja ovat enimmäkseen tyytyväisiä elämäänsä.Saksan maahanmuuttoviraston kyselyn mukaan kolme neljästä maahanmuuttajasta tuntee itsensä tervetulleeksi Saksassa. ”Erittäin voimakkaasti” tai ”voimakkaasti” itsensä tuntee tervetulleiksi 37 prosenttia, tutkimus kertoi.Vuonna 2018 Saksassa asui 1,8 miljoonaa turvapaikanhakijana maahan tullutta. Heistä suurin osa oli tullut vuosina 2013–2016. Tutkimusta varten haastateltiin lähes 8 000 maahanmuuttajaa vuosina 2016, 2017 ja 2018. Tutkittujen kielitaito parani vuosi vuodelta, ja 85 prosenttia oli osallistunut kielikurssille.koskee siis aikamme suurinta siirtolaiskriisiä, joka näkyi ja näkyy monin tavoin Suomessakin. Saksassa kriisi pani maan poliittisesti sekaisin niin, että tilannetta ei ole vieläkään saatu korjattua. Liittokansleri Angela Merkel vakuutti tuolloin saksalaisille: ”Me selviämme siitä”. Moni kokee, että se oli sinisilmäistä optimismia tai harhaanjohtamista.Silti haastatellut maahanmuuttajat olivat vähemmän huolissaan muukalaisvihasta Saksassa kuin saksalaiset itse. Alkuperänsä vuoksi maahanmuuttajat kokivat kuitenkin usein olevansa muita heikommassa asemassa.toimivat perinteisesti niin, että kielteinen muutos tai poikkeustila saa suurimman huomion. Uutisiin päätyy asioita, jotka ovat uhkaavia tai ikäviä: koronaviruksen leviäminen, onnettomuudet, rikokset, riidat ja epäonnistumiset. Ikävistä asioista kertominen mahdollistaa kuitenkin asioihin puuttumisen ja asioiden korjaamisen. Siksi uutiset ovat usein ”huonoja”.Viharikokset ja rasismi ovat lisääntyneet, ja ne varjostavat yhä useamman elämää jopa hengenvaarallisesti monissa Euroopan maissa. Saksassa murhattiin viime viikon vihaiskussa yhdeksän etniseen vähemmistöön kuuluvaa.Yhä useampi on valmis väkivaltaan tai rikoksiin, koska kokee erilaisuuden uhkana. Järkyttävää, mutta totta. Tämä muutos ei rajoitu vain Keski-Euroopan maihin, joissa maahanmuuttajia on enemmän. Muutos on näkyvissä Suomessakin.Mutta myös kokonaiskuva on tärkeä. Vaikka viha ja väkivalta ovat otsikoissa, monen arki on ihan hyvää.