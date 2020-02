Mielipide

Vaikenemisen kulttuurin murtaminen vaatii rohkeutta ja rehellistä keskustelua

Taideyliopiston

Taiteilijakoulutukseen

Yliopistona

on käyty keskustelua häirinnästä ja vallan väärinkäytöstä taidealalla ja urheiluvalmennuksessa. Keskustelu on oleellista, sillä se auttaa murtamaan vanhentuneita asenteita ja puuttumaan epäkohtiin.Yhteiskuntaa on vaivannut vaikenemisen kulttuuri, jossa kokemuksia vallan väärinkäytöstä, syrjivästä käytöksestä tai seksuaalisesta häirinnästä on vähätelty ja peitelty. On hyvä, että vaietut tapaukset ja haitalliset toimintatavat nousevat keskusteluun nyt.Sibelius-Akatemia on musiikkialan opiskelijavaihdossa Euroopan halutuin vaihtokohde, ja saamme vuodesta toiseen vaihto-opiskelijoilta Suomen korkeakoulukentän parhaat palautteet opetuksen laadusta. Kuitenkin monet opiskelijat raportoivat vuoden 2017 nimettömässä palautekyselyssä kokeneensa tai nähneensä epäasiallista käytöstä. Ohjeiden mukaisia ilmoituksia oli silti vain muutamia.Liian moni kokemus on jäänyt piiloon ja palaute antamatta. Siksi ilmoituskynnyksen madaltaminen on ollut Taideyliopistossa työn keskiössä.liittyy usein täydellisyyden tavoittelu ja intohimoinen suhde työhön. Vaativassa työskentelyssä opiskelijalla voi olla riittämättömyyden tunnetta tai pelkoa opettajan arvostuksen ja tuen menettämisestä, mikä vaikeuttaa rehellisen palautteen antamista. Myös huoli siitä, miten kriittinen palaute vaikuttaa yhteistyöhön ja uralla etenemiseen, voi kasvattaa kynnystä ottaa puheeksi kielteiset kokemukset.Opettajan tulee ymmärtää valta-asemansa tuoma vastuu. Esimerkiksi musiikin instrumenttiopetuksen henkilökohtaisuus asettaa suuret vaatimukset opettajan ammattietiikalle. Vaativat tavoitteet eivät ole missään olosuhteissa peruste tinkiä oppimistilanteen psykologisesta turvallisuudesta.Me Taideyliopistossa olemme sitoutuneet työskentelemään yhä paremman kulttuurin puolesta. Kirkastamme yhteisön jaettua näkemystä korkean ammattietiikan tunnusmerkeistä. Haluamme etsiä yhdessä ylioppilaskunnan kanssa uusia keinoja madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä. Panostamme pedagogiseen koulutukseen ja rakennamme kulttuuria, jossa on turvallista käsitellä vaikeitakin kysymyksiä.Luomme kilpailullisuutta tasapainottavaa leikin, luovuuden ja kokeilemisen ilmapiiriä, jossa opiskelija on aidosti oman oppimisprosessinsa omistaja.kannamme vastuun siitä, millaisille arvoille tulevaisuuden ammattilaisten työ pohjautuu. Muutos koskettaa koko taidekenttää ja edellyttää laajaa yhteistyötä.Meillä Sibelius-Akatemia on kutsunut kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat luomaan yhteistä visiota musiikkikoulutuksen tulevaisuudesta. Tämä visio on vapaa kaikesta syrjinnästä, häirinnästä ja nöyryytyksestä.