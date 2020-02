Mielipide

Turpeesta on tullut hallituksen toteemipaalu

Iltalehden

Ilta-Sanomat

Lapin Kansa

mukaan hallituksessa kierretään keskeisiä ilmasto­kysymyksiä kuin kissa kuumaa puuroa.”Tärkein esimerkki on kysymys turpeen polttamisesta. Ilmastonmuutoksen kannalta turve on laadultaan saman luokan kysymys kuin kivihiili.””Turpeesta näyttääkin tulleen nyt se toteemipaalu, jonka juurelle hallitus ryhmittyy. Keskustalle turpeen energiakäyttö on tärkeä kysymys. – – Sosiaali­demokraatit näyttävät tukevan turvekiistassa keskustaa. Syynä lienee hallituksen vakauden säilyttäminen sekä mahdollisesti myös työllisyyden vaaliminen.””Vihreille turpeen polton jatkaminen on kynnyskysymys. Jos turpeen polttamista jatketaan ja tuetaan, se on saman luokan asia kuin jos sovittaisiin siitä, että kivihiilen käyttöä sittenkin jossain määrin jatkettaisiin.””Tuekseen nopeampia ilmastotoimia vaatimaan vihreät on saanut vasemmistoliiton. Hallituksessa onkin nyt kahtiajako nopeita ja tehokkaita ilmastotoimia vaativien ja hyssyttelevämpää linjaa vaalivien kesken.””Uusia linjauksia ja päätöksiä ilmastopolitiikassa on luvattu kevään kehys­riihessä. Välttämätöntä on, että näissä linjauksissa turpeen polttamisen ongelmaa ei sivuuteta.””Päätös ei tietenkään ole helppo, ja muutos vaatii realistisen aikataulun.”kirjoittaa, että metsien hakkuumääristä ja turpeen polton rajoittamisesta ei ole saatu hallituksessa konkreettisia päätöksiä, vaikka hallitusohjelma painottaa päästöjen vähentämistä.”Hallituksen uskottavuuden takia päätöksiä pitää tehdä nyt: pelkällä hallitusohjelman ’tiekartalla’ ei pitkälle pötkitä.””Toistaiseksi pääministeri Sanna Ma­rinin (sd) hallitus on tyytynyt siirtämään isoja päätöksiä eteenpäin huhtikuulle budjetin kehysriiheen ja syksyyn varsinaisiin budjettineuvotteluihin.”toteaa, että Lännen Me­dian tuoreen kyselyn mukaan erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Marinin hallitukseen oli peräti 64 prosenttia suomalaisista.”Kannatuksen aallonpohjassa sukeltava keskusta teki Sdp:lle palveluksen hios­taessaan Antti Rinteen (sd) ulos hallituksesta. Marraskuussa vain 37 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Rinteen hallitukseen.””Se, että hallituksen suosio säilyy hallituskauden loppuun saakka yhtä korkeana kuin nyt, on epätodennäköistä.””Marinin hallituksen ilme on raikas, mutta hallituksen sisällä käy vääntö.””Ympäristökysymyksissä vihreät ja keskusta ovat kaukana toisistaan, mutta talouspolitiikassa ne löytävät yhteisen linjan. Jos hallitus kaatuu, mikä kokoonpano olisi paremmin toimiva?””Hallituksessa olo edellyttää kykyä kompromisseihin ja vähemmän ideologista puhdasoppisuutta.”