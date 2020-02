Mielipide

Sukuselvityksen toimitusaika on aivan liian pitkä

Laadin

aika ajoin perukirjoja ja tarvitsen niitä varten sukuselvityksiä seurakunnilta ja Digi- ja väestötietovirastolta (DVV). Sukuselvitysten toimitusaika suurimmilla seurakuntayhtymillä ja DVV:llä on viime aikoina ollut jopa 4–5 viikkoa. Tuo aika on kohtuuton ja kertoo, että palveluprosessi on aliresursoitu. Jos kyseessä ovat tilapäiset ruuhkahuiput, pienellä koulutuksella on varmasti saatavissa sijaistyövoimaa.Kohtuullinen toimitusaika olisi yksi viikko. Pienet seurakunnat kykenevät tähän. Ymmärrän, että on taloudellisesti järkevää muodostaa suurempia seurakuntayhtymiä tuottamaan palveluja, mutta en ymmärrä, miksi tämä johtaa kohtuuttomiin toimitusaikoihin.Toinen epäkohta on maistraatti-nimestä luopuminen, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit vuoden alussa yhdistettiin Digi- ja väestötietovirastoksi. Ymmärrän hallintouudistuksen taloudelliset perusteet, mutta en sitä, että vanhasta hyvästä nimestä luovuttiin. Maistraatilla oli selkeät nettisivut, hyvin ja helposti löydettävät palveluohjeet aihealueittain, helposti haettavat ja käytettävät lomakkeet, palveluhinnasto ja palvelunumerot.Maistraatin palveluja aikaisemmin käyttäneet vanhemmat ihmiset ovat nyt hukassa, kun eivät löydä tarvitsemiaan palveluja. Mitään erityistä syytä ei olisi ollut sille, etteikö maistraatin omia sivuja netissä olisi voinut jättää entiselleen. Kansalaisia ei kiinnosta, mikä on viraston nimi ja hallintojärjestelmä. Kansalaiset tarvitsevat helposti haettavia ja löydettäviä palveluja.