seudun liikenteessä tuli viime keväänä voimaan vaatimaton seniorialennus. Yli 70-vuotiaat saavat tietyin edellytyksin ostaa kertalipun puoleen hintaan kello 9–14 välisenä aikana. Koska alennus tulee vain kalleimmasta lippumuodosta, sen merkitys on käytännössä pieni.Ikääntynyt väestö on ottanut hämmentyneenä vastaan vuodenvaihteessa tehdyn muutoksen, joka vaikeuttaa oleellisesti julkisen liikenteen käyttöä HSL-alueella: Helsingissä matkakortteja voi ladata maksutta kolmessa HSL:n palvelupisteessä (Rautatieasemalla, Itäkeskuksessa ja Itä-Pasilassa) sekä automaateilla. Keskusta-alueen ulkopuolella automaatteja on vähän, lähinnä juna- ja metroasemien yhteydessä.Esimerkiksi Helsingin koillisen suurpiirin alueella, jossa asuu satatuhatta ihmistä, on neljä automaattia. Niistä vain Malmilla ja Tapanilassa on käteismaksun mahdollisuus. Kaikki automaatit ovat junien laiturialueilla, joille pääseminen edellyttää hissiä tai rullaportaita. Hissit ja rullaportaat ovat kuitenkin usein rikki ja poissa käytöstä hyvinkin pitkään. Vaikeasti liikkuvalle ei silloin ole mahdollisuutta maksuttoman lataamisen muualla kuin keskustassa ja Itäkeskuksessa.Mahdollisuuksia maksuttomaan lataamiseen on lisättävä pikaisesti. Myös digilataaminen on saatava vihdoin käyttöön. Nämä asiat olisi pitänyt ehdottomasti saada kuntoon ennen kuin lataaminen muuttui maksulliseksi kioskeissa ja kaupoissa.Automaattien tulee olla paikoissa, johon pääsee helposti. Mahdollisuus hankkia julkisen liikenteen matkalippu ilman lisämaksua on peruspalvelu. Sen tulee kuulua lähipalveluihin.Kysymme lisäksi, miten seniorilippu ostetaan kertalippuautomaateista. Niissä on vaihtoehtoina vain aikuinen ja lapsi.