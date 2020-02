Mielipide

Yritykset odottavat kunnilta vastuullisempia hankintoja

Julkisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

hankinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi ympäröivään yhteiskuntaan. Kun ostetaan suomalaisia tuotteita ja palveluja, ostetaan samalla työtä suomalaisille. Kun tehdään sosiaalisesti vastuullisia hankintoja ja edellytetään vastuullisuutta myös tuotannolta ja palvelujen tarjoajilta, edistetään koko yhteiskunnan vastuullisuutta ja hyvinvointia.Halutessaan kunnat voivat toimia esimerkkeinä osaavasta ja vastuullisesta ostotoiminnasta.Kysyimme kuntapäättäjiltä ja jäsenyritystemme edustajilta heidän näkemyksiään julkisista hankinnoista. Kyselyyn vastanneet olivat yksimielisiä siitä, että julkisia hankintoja tehtäessä painotetaan edelleen liikaa hintaa ja liian vähän kotimaisuutta ja vastuullisuutta.Vastaajien mielestä hankintojen ympäristövaikutusten painoarvo kasvaa tulevaisuudessa eniten. Yritysten edustajien mielestä hankintojen ympäristövaikutusten tulisi näkyä jo nyt päätöksissä, mutta kuntapäättäjät eivät ole nykytilanteessa nostaneet niitä edes viiden tärkeimmän hankintakriteerin joukkoon.Vaikka kuntien juhlapuheissa ja strategiapapereissa painotetaan vastuullisuutta, hyvät aikomukset eivät realisoidu toiminnaksi. Miljardien eurojen kysymys kuuluukin, miksi julkisissa kilpailutuksissa ratkaisee edelleen hinta, vaikka sekä ostajien että myyjien mielestä laatua ja vastuullisuutta pitäisi painottaa enemmän.Joskus kuulee sanottavan, että hankintalaki ohjaa hankkimaan halvinta. Hankintalainsäädännön tehtävänä on varmistaa, että julkisyhteisöjen hankintamenettelyt ovat avoimia ja syrjimättömiä. Lainsäädännössä ei kuitenkaan säännellä sitä, mitä, millä hinnalla ja millä ehdoin julkisyhteisöjen tulisi hankkia tavaroita ja palveluja tai teettää urakoita. Hankintalaki ei siis rajoita vastuullisten hankintojen tekemistä, pikemminkin päinvastoin: hankintalaki tarjoaa monia mahdollisuuksia sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen tekemiseksi.Ehkä kyse onkin osaamisesta ja asiaan vihkiytymisestä. Jotta hankintojen sosiaaliset mahdollisuudet ja vaikutukset voidaan ottaa huomioon, hankintoja tekevien tulee tuntea markkinat sekä ostettava tuote tai palvelu. Myös hankintalainsäädäntö tulee tuntea hyvin.Jos haluaa valita kotimaista työtä tukevan ja sosiaalisesti vastuullisen tuotteen tai palvelun, kilpailutuksen kriteerit on osattava panna kohdalleen. Julkisissa hankinoissa on kyse arvoista ja valinnoista.