Nuorella on oltava yhä vapaus valita ammattinsa

on ulottamassa oppivelvollisuutta toiselle asteelle. Toisen asteen opiskelusta tulisi siten oppilaalle maksutonta.Onko hallitus ottanut huomioon opiskelijan opiskelusta aiheutuvia asunto- ja matkakustannuksia, kun opiskelu tapahtuu muussa kuin lähimmässä tai oman asuinpaikan oppilaitoksessa?Pienellä paikkakunnalla on usein lukion lisäksi vain yksi toisen asteen oppilaitos, jossa on mahdollista opiskella vain joitakin ammatteja. Vain maakuntien keskuksissa on kattavaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarjontaa. Lisäksi on ammatteja, joita voi opiskella vain yhdessä tai muutamissa oppilaitoksissa. Hyvänä esimerkkinä on merenkulkuala, jota voi opiskella kahdella paikkakunnalla Suomessa.Rahoituksen tarvetta miettiessään hallituksen on otettava lähtökohdaksi se, että toisen asteen opiskelu mahdollistaa nuoren yksilöllisen toiveen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien hyödyntämisen ammatinvalinnassa. Näin saadaan oikeita tekijöitä ammateille ja ihmisten resurssit ovat parhaiten palvelemassa koko yhteiskuntaa.Jos maksutonta toisen asteen koulutusta rajoitetaan esimerkiksi koulumatkan perusteella, nämä yhteiskunnalliset ammatillisen koulutuksen tavoitteet jäävät saavuttamatta.Toisen asteen pakollisuuden ja maksuttomuuden kustannusten arvioinnissa hallituksen onkin otettava huomioon opiskelijan asumisen ja matkustamisen kustannukset opiskelun tapahtuessa muualla kuin nuoren kotikunnassa. Nuorella on edelleen oltava vapaus valita vapaasti ammattinsa.