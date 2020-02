Mielipide

Monitoimitilassa syntyy hyviä keskusteluja

Olen

työskennellyt monitoimitilassa nyt puolitoista vuotta. Työni on strategista pohdintaa, ongelmien ratkomista, asiakirjojen laatimista ja sidosryhmäsuhteiden hoitamista. Noin joka kolmannen työpäivän teen muualla kuin kotipaikkakunnallani. Kun olen normityöpisteessä, suurin piirtein puolet ajastani kuluu erilaisissa kokoushuoneissa.Monitoimitilassa on lasiseinäisiä huoneita, sermeillä eristettyjä avotilatyöpisteitä, äänieristettyjä puhelinkoppeja ja istuinryhmiä pikapalavereihin. Vakituisia työpisteitä on lähinnä sihteereillä. Itse työskentelen siinä työpisteessä, joka sattuu olemaan vapaana.Olen erittäin tyytyväinen monitoimitilatyöskentelyyn. Avotilassa syntyy spontaaneja ongelmanratkaisukeskusteluja ja vapaata innovointia lähimmän tiimini kanssa. Myös uusia matalan kynnyksen keskustelusuhteita on syntynyt ja linjaorganisaation siiloja on purettu. Paljon parempaa tämä on kuin entinen liikennevalojen takana työskentely.