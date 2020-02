Mielipide

Lumentulon jälkeen latukoneet on saatava heti liikkeelle

Kunnon

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ensilunta on odotettu Helsingissä jo kuukausia. Sääennusteiden mukaan tällä viikolla saattaisi lykästää. Sää kylmenee, ja matalapaineitakin suuntaa kohti eteläistä Suomea.Yksi konkreettinen lumettomuuden seuraus on talviliikuntamahdollisuuksien vähäisyys kaupungissa. Aiemmin tässä kuussa uutisoitiin, että pieniä pakkassäähän perustuvia luistinratoja ei tänä talvena enää edes yritetä jäädyttää.Samaa luovuttamista ei saa tapahtua kaikkien talviurheilulajien kanssa. Jos ensilumi saadaan kaupunkiin, liikuntapalveluiden on toimittava saman tien. Latukoneet on pantava heti liikkeelle. Viikon tai parin mahdollisten hiihtosäiden ei saa antaa mennä jahkailun takia ohi. Käyttöön pitää ottaa perinteisten hiihtolatujen lisäksi myös puistoalueet. Ladunpätkät siellä täällä palvelevat tämän talven tilanteessa kaupunkilaisia parhaiten. Tänäkin talvena Kaivopuisto ansaitsee ladut.