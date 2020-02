Mielipide

Viinin etäkauppa on yhä sekavaa

antoi viime viikolla alkoholin nettikauppaa koskevan tuomion. Tuomio ilahduttanee niitä, jotka tilaavat viinejä EU-maista kotiin.Suomalaismies harjoitti alkoholin nettikauppaa Virosta Suomeen. Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta törkeästä vero­petoksesta ja törkeästä alkoholi­rikoksesta.Käräjäoikeus hylkäsi syytteet.Käräjäoikeuden päätös eroaa edellisestä lähes vastaavasta tapauksesta siinä, että tällä kertaa myyjä ei toimittanut tilattuja tuotteita ostajalle saakka vaan tarjosi sivustollaan mahdollisuutta tilata kuljetus ulkopuoliselta toimijalta.kuvauksen vallitsevasta tilanteesta antaa käräjäoikeuden lausunto:”Käräjäoikeus katsoo, ettei se voi lausua etämyynnin tunnusmerkistön täyttyneen – – eikä toisaalta voi lausua, ettei se olisi täyttynyt. Asia on epäselvä.”Taidatkos sen ”selkeämmin” sanoa. Jopa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kirjoitti tuomion jälkeen viestipalvelu Twitterissä, että alkoholin etämyyntiä koskeva sääntely on osin epäselvää ja sen muutostarpeita on syytä arvioida.Niin on.erityisesti viinin, etäkaupasta on tapeltu jo jokunen vuosi. Eniten etämyynnin vapauttamista vastaan on taistellut sosiaali- ja terveysministeriö.Perusteena on toisinaan mainittu kansanterveydelliset syyt, mutta tämä peruste ei ole kovin vankka. Vaikka inter­netissä on tukuittain erityisesti viinin kauppapaikkoja, on nettimyynnin osuus kaikesta alkoholikaupasta Suomessa marginaalinen.Siksi käräjäoikeuden vapauttava tuomio on viinin nettikauppaa harrastaville – sekä myyjille että ostajille – ilahduttava erävoitto.siellä viinipiireissä silti nuolaista ennen kuin tipahtaa. Syyttäjä on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.Hovioikeuden – ja kenties jopa korkeimman oikeuden – päätökseen asti viinien nettikaupan laillisuus keikkuu yhä oikeusistuinten tulkinnan varassa.EU-tuomioistuimestakaan ei ole vähään aikaan asian tiimoilta kuulunut mitään. EU:n oikeusprosessit ovat tunnetusti hitaita. Ne voivat viedä vuosikausia.Siihen asti viinin kuluttajat ja nettikauppiaat joutunevat elämään harmaalla vyöhykkeellä.