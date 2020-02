Mielipide

Kreikan leireillä oleville pitää tarjota hätäapua







kirjoittaa, että hallituksen päätös 175 turva­paikan­hakijan vastaan­ottamisesta Kreikan leireiltä saattaa näyttää erityisesti vihreiden linjan mukaiselta pakolais­politiikalta.”Ensisijaisesti lasten ja yksinhuoltajaperheiden pelastaminen ei kuitenkaan muodosta poikkeusta yleislinjaan, jonka mukaan Suomi auttaa valmiuksiensa mukaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.””Päätös on ymmärrettävä hätäapuna, sillä esimerkiksi kiintiöpakolaisten vastaanotto on oma erillinen menettelynsä. Hätä Välimeren alueen leireillä on todellinen, ja etenkin Kreikan saarilla lähennellään humanitaarista katastrofia.””Oma kysymyksensä on, vahvistaako pakolaisten vastaanottaminen kannustimia, joiden houkuttamana ihmiset lähtevät hengenvaaralliselle venematkalle, ja tullaanko samalla epäsuorasti tukeneeksi ihmissalakuljettajien moraalitonta liiketoimintaa. – – Kysymys on otettava vakavasti, mutta sitä ei tule sotkea perusihmisyyteen kuuluvaan hengenhädässä olevien auttamiseen.””EU:ssa jo toissa vuonna tehty peri­aatepäätös alueellisten maihinnousukeskusten perustamisesta – parhaassa ­tapauksessa Välimeren vastarannalle – on yhä oikeansuuntainen. Sitä kohti pitää määrätietoisesti pyrkiä, vaikka se vaatii töitä ja resursseja.”mukaan 175 turvapaikanhakijaa on aika pieni luku.”Varsinkin, jos sitä vertaa vuoden 2015 pakolaisaaltoon. Silloin Suomeen saapui sisäministeriön mukaan 32 476 turvapaikanhakijaa. Tilanne oli Suomessakin kaoottinen. Suomi, kuten Euroopan maatkin, oli täysin varautumaton pakolaisten määrään.””Toivottavasti viimeinkin on tyttöjen ja naisten vuoro. Heidän olosuhteensa leirillä eivät ole kaksiset. Hyväksikäytön vaara on jokapäiväinen. Täytyy myös muistaa, että tyttöjen asemassa on korjaamista myös lähtömaissa.””Totta on sekin, että hätä eloonjäämisestä on sukupuoleton. Nuoren miehen selviytymismahdollisuudet ovat kuitenkin aivan toista kuin pienen tytön.”toteaa, että Syyrian sisällissota on ollut kujanjuoksua humanitaarisesta kriisistä toiseen, eikä viimeisin kriisi Idlibin maakunnassa ole edesauttanut tulitauon syntymistä.”Samalla kun Venäjän tukemat Syyrian asevoimat ovat kiihdyttäneet iskuja Idlibiin, Venäjän ja Turkin välit ovat uudelleen tulehtumassa.””Idlibissä loukussa olevien ja maakunnasta paenneiden tilanne vaikuttaa lähes kaikissa vaihtoehdoissa heikoimmalta. Turkki, jossa on jo yli kolme miljoonaa pakolaista, pitää rajansa uusilta tulijoilta suljettuna.””Katastrofin lieventämiseksi YK:n olisi toimittava, mutta tuoreimmat yritykset tulitaukoon kilpistyivät Venäjän ja Kiinan vastustukseen.”