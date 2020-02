Mielipide

Parveketupakointi olisi syytä kieltää lopullisesti

Kerrostaloissa

asuvien ihmisten oikeus terveyteen ja savuttomaan ilmaan on suurempi kuin tupakoitsijan oikeus tuhota terveytensä. Siksi parveketupakointi on ehdottomasti kiellettävä. Taloyhtiöiden hallitusten tulee ottaa asia vakavasti esille, koska niiden tulee huolehtia talon osakkaiden ja asukkaiden viihtyvyydestä, terveys mukaan luettuna.Kerrostalojen pienet parvekkeet on tarkoitettu kodin ja kodin tekstiileiden tuulettamiseen, siis puhtauden ja raikkauden vaalimiseen. Miksi vieläkin sallitaan epämiellyttävä, kaikkialle leviävä syöpävaarallinen savu ja tupakointi parvekkeilla?Useita kertoja päivässä parvekkeelleen ilmestyvä tupakoitsija on häiritsevä näky, joka pilaa naapureiden kodin interiöörin.Tupakoitsijat ovat myös vastuuttomia roskaajia, kun he heittävät tumppinsa kaduille. Valitettavasti savuttomat ihmiset joutuvat maksamaan tästä tarpeettomasta roskaamisesta kaupungin puhtaanapidossa, kunnallisveron muodossa.Milloin itsekäs tupakoitsija ottaa vastuun terveydestään ja siirtyy käyttämään kanssaihmisiä häiritsemättömiä nikotiinituotteita? Niiden mainoksia on televisio pullollaan.Liian paljon on nuoria ja myös äitejä, jotka tupakoivat ja sairastuttavat näin läheisiään. Maassamme on jo kyllin paljon hengitystiesairauksista kärsiviä. Tupakoitsijat eivät tunnu ymmärtävän, miten vaarallista savu on näille ihmisille.Ei ole elintoimintoa, johon tupakoinnin haitat eivät heijastuisi. Sydän, keuhkot ja aivot kärsivät eniten. Tupakointi altistaa syöpäsairauksille, sydän- ja vesisuonitaudeille, hengityselinsairauksille, tyypin 2 diabetekselle ja erektiohäiriöille. Eikö tässä listassa ole jo tarpeeksi syitä lopettaa tupakointi lopullisesti?Tupakansavu on tappava seos, jossa on yli 4 000 keuhkoja vahingoittavaa kemikaalia ja lähes sata tunnettua karsinogeenia, syövän aiheuttajaa.