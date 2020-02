Mielipide

Fasisteista alkaa tulla rasite perussuomalaisille

Savon Sanomat

Ilta-Sanomien

Ilkka-Pohjalainen

kirjoittaa, että suhtautuminen kansallismielisyyden äärilaitaa edustavaan puolueen nuorisojärjestöön tuottaa ongelmia perussuomalaisten johdolle.”Ps-nuorten toinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen julistautui fasistiksi viikonloppuna äärioikeiston kokoontumisessa Virossa. Järjestön puheenjohtaja Asseri Kinnunen ei tuominnut puheita, vaan piti niitä huolimattomina ja typerinä.””Jalosen puheet eivät yllätä, kun otetaan huomioon perussuomalaisten poliitikkojen lukuisat aiemmat vastaavat ulostulot. Tuore vertailukohta on kansanedustaja Juha Mäenpään eduskuntapuhe, jossa hän rinnasti turvapaikanhakijat ja vieraslajit. Uutta on lähinnä fasismin julistamisen suoruus.””Esimerkiksi Kinnusen lausunto antaa ymmärtää, että perussuomalaisissa saa kannattaa fasismia ’omassa päässään’, mutta sitä ei kannata imagosyistä ­ääneen lausua.””Hurskastelun puolelle menee puheenjohtaja Jussi Halla-ahon väite, ettei perussuomalaisilla ole enempää yhteyttä fasismiin kuin muillakaan puolueilla. Toki on. – – Fasististen ja rasististen aatteiden kannattajille perussuomalaiset on laitimmaisena oikealla sijaitsevana puolueena luontevin viiteryhmä eduskunnassa. Kyse on siitä, mihin kohtaa johto vetää rajan puolueaktiivien suhteen.”mukaan perussuomalaiset hakee huomiota räväköillä puheilla.”Ei ole ihme, jos nuorille hämärtyy, missä raja kulkee. Ei ehkä ole myöskään selvää, että sananvapaus ei tarkoita sitä, että sanomisistaan ei pitäisi vastata.””Vuoden ajan perussuomalaiset on kulkenut suosion aallonharjalla. – – Aivan viime kuukausina kannatuksen kasvattaminen on vaikeutunut.””Rajujen lausuntojen tuoma kannatuksen lisäys hiipuu, ja samalla moni periaatteessa perussuomalaisiin myönteisesti suhtautuva äänestäjä miettii, voiko puolueeseen sittenkään luottaa.””Ison puolueen toimijan julistautuminen fasistiksi on ennenkuulumatonta Suomen sodanjälkeisessä politiikassa – ja harvinaista sitä ennenkin. Niin myös monet perussuomalaisten kansanedustajien ulostulot.””Valtaa ei saa vain suuta soittamalla ja poseeraamalla. Jos Halla-aho haluaa joskus oikeasti vallan kahvaan, hänen pitää laittaa fasistipuhujat lopullisesti kuriin sekä puolueessa että nuorisojärjestössä. Muuten unelmat voi unohtaa.”toteaa, että Benito Mussolinin aikoinaan edustaman fasismin kannattaja astuu samassa tahdissa rasistista maailmankuvaa kannattavien äärioikeistolaisten kanssa.”Siihen fasismi liitetään, ei vaikkapa korporatismiin.””Suomalainen demokratia ei harharetkeläisten takia kaadu, mutta tulella leikkiminen aiheuttaa paloja.”