Vammaisten palvelut eivät toteudu lainmukaisesti

ja kehitysvammalain uudistusta on valmisteltu jo useita vuosia. Nykyinen hallitus haluaa kehittää vammaispalveluja asiakaslähtöisempään, osallisuutta tukevaan ja työntekijöiden asiantuntijuutta vahvistavaan suuntaan. Lakiuudistuksen yhteydessä on varmistettava, että kunnissa ohjataan tarpeeksi resursseja palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen.Vammaissosiaalityössä yhden työntekijän vastuulla voi olla satoja asiakkaita. Joukossa on monta samanaikaista kriisiä, radikaalia toimintakyvyn huononemista ja kiireellistä avuntarvetta. Käytännössä apua saavat nopeimmin ne, jotka pystyvät ajamaan omia etujaan tai joilla sattuu olemaan huolehtivia läheisiä. Kaikkein toimintakyvyttömimmät ja yksinäisimmät jäävät pitkän jonon hännille.Useissa kunnissa vammaispalveluhakemusten käsittelyajoissa ei pysytä ja asiakas voi joutua odottamaan palvelua tai tukea yli kolme kuukautta. Se on pitkä aika olla esimerkiksi oman kotinsa vankina. Edes vammaisten lasten lakisääteiset palvelusuunnitelmat eivät ole välttämättä ajan tasalla tai niitä ei ole tehty lainkaan, vaikka asiakkuus on kestänyt vuosia.Viranomaistehtäviin kuuluu lisäksi yksikkö- ja yksilökohtainen valvonta, kun vammaiselle ostetaan palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. Valvonta ei toteudu asianmukaisesti, jos asiakas ehditään tavata neljän vuoden välein. Yksikkökohtainen valvonta joudutaan monissa kunnissa rajaamaan asumispalveluihin, vaikka myös työ- ja päivätoimintaa pitäisi valvoa. Asumisyksiköidenkään valvonta ei ole tehokasta, jos niihin ei ehditä tehdä ennalta sovittujen valvontakäyntien lisäksi yllätyskäyntejä.Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta on keskusteltu paljon lastensuojelun osalta, mutta tilanne on kestämätön muissakin palveluissa. Pätevillä sosiaalityöntekijöillä on varaa kilpailuttaa vapaat työpaikat ja valita sellainen, jossa työtä voi tehdä lain ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.