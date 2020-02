Mielipide

Korona on hieno peli, ja se on muuntautunut levitessään eri puolille maailmaa

puheen ollen, ne lapsuuden kiihkeät taistelut eivät unohdu ikinä.Jännitys alkoi nousta heti, kun koronalauta, puiset lyöntikepit ja värikkäät muovinappulat otettiin esiin komerosta ja nostettiin pöydälle. Pelilauta jauhotettiin huolellisesti peruna­jauhoilla, jotta nappulat liukuisivat hyvin.Sitten valittiin aloittaja. Kumpikin pelaaja yritti lyödä ison nappulansa eli molon mahdollisimman lähelle peli­laudan keskustaa. Voittaminen oli tärkeää, sillä aloittajalla oli suuri etu.Peli alkoi. Pelaajat yrittivät vuorotellen pussittaa kaikki kahdeksan omaa nappulaansa pelilaudan kulmissa sijaitseviin koloihin.Tappio oli häpeä. Voitto oli suuri ilo.koronasesonkini alkoi, kun ­menin kesätöihin Mustasaaren krimi­naalimielisairaalan miesten suljetulle osastolle. Siellä menestys jäi kuitenkin hyvin vähäiseksi.Mustasaaressa säilytetään vakavan rikoksen tehneitä ihmisiä, jotka ovat tehneet tekonsa ymmärrystä vailla. Sen takia he eivät ole saaneet tuomiota, vaan heidät on määrätty pakkohoitoon. Monet ovat samalla osastolla vuosikymmeniä, eikä tekemistä ole paljon.Mustasaaressa pelattiin paljon koronaa, ja pelin taso oli korkea. Usein kävi niin, että jos ei onnistunut voittamaan aloitusvuoroa, ei päässyt lainkaan lyömään. Vastustaja oli ammattilainen ja pussitti kaikki nappulat yhdellä vuorolla.eli novuss on Latvian kansallispeli ja yksi maan suosituimmista urheilulajeista. Sitä pelataan paljon myös Virossa ja jonkin verran eri puolilla maailmaa.Levitessään eri puolille maailmaa korona on muuntautunut. Sen säännöt siis vaihtelevat.Koronan ovat ilmeisesti keksineet merimiehet joskus sata vuotta sitten. Laivalla peli oli kätevä, sillä nappulat pysyivät tuulellakin paikoillaan.Koronakilpailuja hallinnoi kansainvälinen liitto, ja se myös järjestää vuosittaiset maailmanmestaruuskisat. Yksi osakilpailu pelataan kesäkuussa Espoossa. Suomessa toimii kaksikin kilpailevaa koronaliittoa.siltä, että koronavirus leviää vääjäämättä eri puolille maailmaa ja Suomeenkin. Se tarkoittaa kaiketi sitä, että monet joutuvat jäämään pitkiksi ajoiksi kotiin etätöihin tai jopa eristykseen.Silloin tarvitaan mukavaa ajanvietettä. Sellainen on esimerkiksi tämä vanha ja jännittävä seurapeli.