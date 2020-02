Mielipide

Hyvä käsihygienia torjuu koronavirusta, paniikki ei

Kainuun Sanomat

Etelä-Suomen Sanomien

Keskisuomalainen

Turun Sanomat

Maaseudun Tulevaisuus

arvioi, että korona­viruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa muuttuvan yhä hankalammaksi eri puo­lilla maailmaa.”Samalla kun Kiinassa uusien korona­virustartuntojen määrä näyttää kääntyneen laskuun, on virus saanut jalansijaa uusilla alueilla.””Suomalaisittain huolestuttavia ovat erityisesti tiedot viruksen ärhäkästä leviämisestä Italiassa sekä suomalaisten suosimassa lomakohteessa Teneriffalla todetut tautitapaukset.””Hiihtolomakausi on omiaan lisäämään ihmisten matkustamista, ja valtionrajoja ylittävien ihmisten mukana myös virukset pääsevät leviämään uusille alueille.””Vaikka tilanne viruksen suhteen on vakava, ei paniikkiin ole etenkään Suomessa syytä. Täällä on vastaavanlaisiin epidemioihin varauduttu, ja terveydenhoitojärjestelmämme sekä lääketieteel­linen osaaminen ovat huippuluokkaa maailmassa.”mukaan uusi koronavirus aiheuttaa paljon huolta senkin vuoksi, että sen vakavuudesta liikkuu monenlaisia käsityksiä.”Vaikka on tärkeää pyrkiä estämään viruksen leviäminen pandemiaksi, kannattaa pitää mielessä, että koronavirus aiheuttaa valtaosalle tartunnan saaneista vain lieviä oireita.””Koronavirustartunnan saaneet ja heidän kanssaan tekemisissä olleet on pyritty eristämään muista taudin leviämisen estämiseksi. Näyttää kuitenkin siltä, että virusta putkahtelee esiin eri puolilla maailmaa ilman, että voidaan suoraan osoittaa yhteys taudin ensimmäiseen toteamisalueeseen, Kiinan Wuhaniin.””Tässä vaiheessa kansalaiset kaipaavat asiallista tietoa siitä, mitä koronavirus aiheuttaa, kuinka vaarallinen se on ja miksi sen leviäminen halutaan aika kovillakin eristystoimilla estää.”muistuttaa, että koronavirustartunnan oireet ovat samanlaisia kuin influenssan.”Virukseen ei ole lääkehoitoa eikä rokotetta, joten asiaan liittyvä huoli keskellä suurta epätietoisuutta on ymmärrettävää. Mutta panikointi ei tilannetta paranna.””Virus näyttää tarttuvan ihmisestä toiseen lähinnä pisaratartuntana, joten huolellinen käsihygienia on nyt tärkeämpää kuin koskaan.”toteaa, että virus vaikuttaa myös rahoitusmarkkinoihin.”Kun uutiset koronavirustartunnoista yhä uusissa maissa alkoivat levitä, osakekurssit reagoivat voimakkaalla laskulla.”kirjoittaa, että virus asettaa rajoja ihmisille ja tavaroille.”Laaja koronaepidemia aiheuttaisi vakavan epidemian myös maailman talouteen.”