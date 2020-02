Mielipide

Tehokkaampi harvinaisten sairauksien tunnistaminen tuo säästöjä

on noin 300 000 ihmistä, joilla on jokin harvinainen sairaus. Pääasiassa sairaudet ovat vakavia. Suomalaisessa tautiperinnössä on noin 40 sairautta, jotka kaikki ovat harvinaisia.Sairauden harvinaisuus ja vakavuus kuormittavat monin tavoin niin sairastavaa ihmistä, hänen läheisiään kuin terveydenhuoltoakin. Saattaa kestää yli kymmenen vuotta ennen kuin potilas saa oikean diagnoosin. Sitä ennen potilas on todennäköisesti käynyt lukuisilla vastaanotoilla ja laboratoriokokeissa, kohdannut vähättelyä, tietämättömyyttä ja saanut väärää hoitoa. Onnekkaassa tapauksessa potilas saa lopulta oikean diagnoosin ja vaikuttavan hoidon. Aina näin ei käy.kehittyminen edellyttää rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Digitalisaatiolla ja tekoälyratkaisuilla pystyttäisiin jo nyt nopeuttamaan potilaiden pääsyä hoitoon.Esimerkiksi Husissa on käynnissä hanke sellaisen algoritmin rakentamiseksi, joka tunnistaa potilaiden palvelujen käytöstä mahdollisen harvinaissairauspotilaan. Järjestelmän kautta potilas voitaisiin ohjata suoraan sairausryhmän harvinaisosaajalle.diagnostiikkaa ja hoitoa edistää myös biopankkitoiminta, joka Suomessa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.Biopankkilaki mahdollistaa näytteenantajan luvalla terveydenhuollon yhteydenoton, mikäli näytteestä on löytynyt terveyden kannalta merkittävää tietoa. Tämä ominaisuus lainsäädännössä voi nopeuttaa harvinaisen sairauden löytämistä ja hoitoon ohjaamista.Toimiakseen aidosti vaikuttavalla tavalla järjestelmä vaatii kuitenkin asianmukaisen infrastruktuurin rakentamisen – digitaalisen kanavan kansalaisten ja biopankkien välille sekä käyttäjälähtöisen portaalin tutkijoille. Siltana näytteiden luovuttajien ja terveydenhuollon välillä voitaisiin hyvin hyödyntää olemassa olevia Omakanta- ja Terveyskylä-järjestelmiä.koituvan hyödyn lisäksi nopeammasta ja täsmällisemmästä diagnosoinnista syntyisi myös merkittävää taloudellista hyötyä. Jos tiettyjen sairauksien diagnosointia pystyttäisiin aikaistamaan vaikkapa 20 prosentilla, pelkästään Husin alueella säästö olisi vuositasolla arviolta 15 miljoonaa euroa.tehdään merkittäviä päätöksiä liittyen terveydenhuollon järjestämiseen, genomitiedon hyödyntämiseen ja innovaatioiden käyttöönoton edistämiseen Suomessa.Diagnostiikkaa eteenpäin vievä kehitystyö vaatii pitkäjänteistä resursointia ja rahoitusta valtiolta sekä yli puoluerajojen menevää yhteistyötä yli vaalikausien.