Mielipide

Kohtuulliset välimatkat sairaalahoitoon on turvattava koko Suomessa

äskettäin perheeni kanssa kokea, kuinka epätasa-arvoiset terveyspalvelut meillä Suomessa on maantieteellisestä sijainnista riippuen ja kuinka toiselta puolen Suomea kirjoilla olevan voi olla hankala saada hoitoa eri sairaanhoitopiirin alueella.Olimme käymässä kahden kuukauden ikäisen tyttäreni kanssa Itä-Savossa mummolassa, kun hän sairastui äkillisesti rs-viruksen aiheuttamaan flunssaan. Rs-virusinfektioissa on pikkuvauvoilla riski hengitysvaikeuksiin, joten meille suositeltiin Savonlinnan yhteispäivystyksessä sairaalan lähistöllä yöpymistä tai osastoseurantaa mahdollisten hengitysvaikeuksien varalta.Savonlinnasta lopetettiin lastenlääkärin päivystys sekä ympärivuorokautinen lastenosasto vuonna 2015. Nykyisin nämä palvelut tarjotaan Mikkelissä, jonne mummolasta olisi ollut kahden tunnin ajomatka.Helsinkiläisinä emme päässeet Mikkeliin osastoseurantaan, koska osastohoito järjestetään ensisijaisesti oman sairaanhoitopiirin sairaalassa. Jouduimme lopulta matkustamaan yötä vasten ambulanssikyydillä neljän tunnin matkan Helsinkiin, jotta olisimme lähempänä omaa sairaalaamme, mikäli vointi heikkenisi. Tämä reissurumba tuntui tehottomalta resurssien käytöltä ja kuormittavalta potilaan ja läheisten näkökulmasta.Sairastuneen kannalta olisi inhimillisempää, että hoitoa tarjottaisiin lähimmässä sairaalassa riippumatta siitä, mistä päin Suomea hän on kotoisin.Pienemmissä keskussairaaloissa on myös jatkossa säilytettävä riittävä palvelutaso, jotta matkat hoitoon eivät pitene kohtuuttomasti. Harva osaa esimerkiksi kuvitella, että hengitysvaikeuksista kärsivä lapsi tai synnyttävä äiti pitäisi kuljettaa kahden tunnin matkan päähän, ennen kuin hän pääsisi hoitoon. Tällaiset matkat ovat jo realismia Lapin lisäksi myös Itä-Savossa.