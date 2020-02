Mielipide

Pullonpalautus mullistuu, jos korkkeja koskeva EU-direktiivi tulee voimaan

on havahtunut merten roskaantumisen ehkäisyyn. Tämä näkyy erityisesti tuoreessa muovidirektiivissä, jossa asetetaan useita rajoituksia kertakäyttöisille muovituotteille ja luodaan uutta sääntelyä niiden käyttöön ja kierrätykseen.Monia hyviä uudistuksia sisältävässä direktiivissä on yksi Suomen kannalta hyvin ristiriitainen artikla. Direktiivin artiklassa 6 esitetään, että juomapakkausten muovikorkkien tulee olla sellaisia, että ne pysyvät kiinni pullossa myös avattuna.Tavoite on tässäkin hyvä: näin tahdotaan ehkäistä muovikorkkien kulkeutumista mereen. Tilanne on kuitenkin se, että Suomessa juomapullojen muovikorkit päätyvät jo nyt käytännössä lähes sataprosenttisesti kierrätykseen. Taloustutkimuksen tekemän selvityksen mukaan pulloista 96 prosenttia palautuu korkin kanssa.Suomessa direktiivin soveltaminen tarkoittaisi uudenlaisia korkkeja, joissa on lisäosa korkin pitämiseksi kiinni pullossa koko käyttövaiheen ajan. Todennäköisesti tämä vaatisi suuria muutoksia koko muovipullojen logistiikkaketjuun, joka taas toisi mukanaan kohtuuttomia kustannuksia. Jos esimerkiksi pullojen kiertokulun kannalta olennaiset kennolevyt on suunniteltava uusiksi ja juomatuottajien pitää uusia tuotantolinjansa, puhutaan vähintään kymmenistä miljoonista euroista.Viimeinen, mutta ei vähäisin, ongelma aiheutuisi pantillisten juomapakkausten palautusautomaateille. Suuressa osassa palautusautomaatteja pullojen tunnistaminen edellyttää pullon pyörittämistä, ja ylimääräisen pidikkeen sisältävä korkki haittaisi automaatin toimintaa tunnistamisessa ja materiaalin lajittelussa.Kaikki tämä olisi kuitenkin perusteltua, jos näillä ponnistuksilla olisi saavutettavissa ympäristöhyötyä. Suomessa käytössä olevassa pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmässä pullojen korkit kuitenkin kierrätetään jo nyt. Jokainen gramma lisämuovia muovipullojen korkeissa tarkoittaa Suomessa puolen miljoonan kilon lisäystä muovin käytössä joka vuosi.Ratkaisu korkkiongelmaan olisi yksinkertainen: ne maat, jotka voivat aukottomasti osoittaa muovikorkkien palautuvan kierrätykseen, voitaisiin vapauttaa pullossa kiinni pysyvien korkkien käytöstä.Suomalainen pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmä on laajalti tunnettu malliesimerkki toimivasta kiertotaloudesta. Miksi siis vaarantaa sen toimintaa ja kuluttajien intoa pakkausten kierrättämiseen?Nyt onkin syytä pysähtyä miettimään, onko tätä korkkidirektiiviä todella pakko soveltaa Suomessa. Vai jatkammeko juomapakkausten ja niiden korkkien tehokasta kierrättämistä hyväksi havaitulla ja toimivalla tavalla.