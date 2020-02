Mielipide

Kärsiikö virus demokratiassa?

Kuulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koronavirus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epidemia

niihin, joita terveysasiat huolestuttavat tavanomaista enemmän. Se ilmenee arjessa niin, että kun mediassa kerrotaan rasvamaksan yleistyneen tai vinkataan tunnistamisohjeita syövälle, olen huolissani – onkohan minulla tämä?Asia ei paljon haittaa, koska järkeni tietää tunteideni toimivan näin. Parhaiten huoliin on auttanut se, että hankkii tietoa luotettavista lähteistä. Terveyskirjasto ja käypä hoito -suositukset ovat monta kertaa rauhoittaneet mielen.Epämääräisyys ja tuntematon, rajaton ongelma näyttäisivätkin oikeasti olevan minua eniten huolestuttavia asioita.on terveyshuolestujalle harvinaisen ikävä tauti. Siitä ei juuri ole tutkittua tietoa. Silti se leviää aidosti ja siitä kerrotaan julkisuudessa paljon. Etenkin ulkomaisilla sosiaalisen median tileillä leviää hurjia perättömiä huhuja, joita algoritmit vielä nostavat silmille.Huoli on jo itsessään oire ja ongelmien lähde. Se panee ihmiset perumaan lentoja ja kohtelemaan taudinlevittäjiksi epäilemiään ulkomaalaisia epäluuloisesti. Pörssikurssien kovasta alamäestä päätellen talousalalla näyttäisi olevan paljon kaltaisiani huolestujia.Kiina on saanut koronaviruksen tartuntamäärät laskuun ja pörssikurssit vakaiksi samoilla keinoilla, joilla se muutenkin ratkoo ongelmia: voimalla. Valvonta on ollut entistä rankempaa, ja yksilöiden oikeuksia on rajoitettu surutta. Huolia ei ole niinkään käsitelty.Demokraattisissa maissa nopea ja avoin viestintä on tärkeimpiä asioita, joita valtiovalta voi tehdä koronahuolien hillitsemiseksi. Vaikka viestintä on nyt ollut jämäkkää, poliitikot voivat joutua vastaamaan kovaankin kritiikkiin: Jos kouluja suljetaan, miksi niin tehdään?Poikkeustilanteen pitäisi johtaa omien arvojen suurempaan kunnioittamiseen, ei päinvastoin.on erilainen poikkeustilanne kuin myrskyt tai onnettomuudet. Jokainen kansalainen on lähes yhtä tärkeä taudin estämisessä. Kaikki voivat levittää tautia, joten kaikki voivat myös hillitä sen leviämistä. Myös pelottomat ja välinpitämättömät pitäisi saada vakuutettua pesemään kätensä, yskimään hihaansa ja pysymään nuhaisena poissa töistä.Koronavirus hyppäsi autoritaarisesta Kiinasta vapaaseen länteen, ja kansalaisten vastuullisuus ratkaisee, saammeko hillittyä viruksen leviämistä. Pystymmekö yhteiskuntana estämään kulkutaudin leviämisen niillä keinoilla, joilla olemme muutenkin menestyneet?