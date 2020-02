Mielipide

Vastavallankumous uhkaa valtavirtapuolueita

Länsi-Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kehitys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo 1980-luvulla

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/ https://www.hs.fi/vieraskyna/

maiden valtavirtapuolueet ovat kriisissä. Sekä sosiaalidemokraattisten puolueiden että valtavirtaoikeiston kannatus on 2000-luvulla pienentynyt lähes kaikissa Länsi-Euroopan maissa.Esimerkiksi Itävallassa sosiaalidemokraattinen puolue SPÖ ja kansanpuolue ÖVP saivat vielä 1980-luvun parlamenttivaaleissa yhteensä noin 90 prosenttia annetuista äänistä. Viime vuoden vaaleissa näiden puolueiden äänisaalis jäi alle 60 prosenttiin.Saksassa maan sosiaalidemokraattinen puolue SPD ja kristillisdemokraattinen unioni CDU saivat vielä 1990-luvun liittopäivävaaleissa noin 70 prosenttia äänistä. Vuoden 2017 vaaleissa SPD:n ja CDU:n ääniosuus jäi yhteensä 47 prosenttiin.on samansuuntaista, monissa maissa tosin lievempää, lähes kaikkialla Länsi-Euroopassa. Suuntaus näkyy myös EU-parlamentin vaaleissa: vielä 1990-luvulla europarlamentin sosiaalidemokraateilla ja Euroopan kansanpuolueella EPP:llä oli yhteensä yli 60 prosenttia Euroopan parlamentin paikoista, mutta viime vuoden vaalien jälkeen ryhmien osuus parlamentin paikoista oli enää 45 prosenttia.Suomessa yksikään puolue ei viime eduskuntavaaleissa saanut enää edes 20 prosentin kannatusta.Perinteisten valtavirtapuolueiden kannatuksen vähetessä kansallismieliset ja populistiset oikeistopuolueet, vihreät ja ekologiset puolueet, liberaalipuolueet sekä sosiaalidemokraattien vasemmalla puolella olevat puolueet ovat lisänneet kannatustaan.Oikeistopopulististen puolueiden kannatus on kasvanut eniten. Italiassa oikeistopopulistien osuus parlamenttivaalien äänistä on noussut 2000-luvulla yli 30 prosenttiyksikköä, Espanjassa, Ruotsissa ja Suomessa noin 15 prosenttiyksikköä ja kaikissa Länsi-Euroopan maissa yhteensä yli 10 prosenttiyksikköä.laitaoikeiston että laitavasemmiston kannatuksen kasvu perustuu siihen, että äänestäjät ovat olleet tyytymättömiä viime vuosikymmenten taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Talouden kansainvälistyminen on vähentänyt Länsi-Euroopan työväestön ja keskiluokan työn kysyntää ja tuonut näiden väestöryhmien elämään lisää epävarmuutta.Niin sosiaalidemokraattiset puolueet kuin perinteinen valtavirtaoikeistokin ovat vahvasti sitoutuneet kansainvälisen talouden liberaaliin regiimiin. Pääoman vapaan liikkuvuuden seurauksena kansallisvaltioiden hallitukset ovat menettäneet valtaansa kansainvälisille markkinavoimille. Monien mielestä kehitys heikentää demokratiaa markkinavoimien kustannuksella.Kansallisvaltioiden talouspoliittisen liikkumatilan kaventuminen vahvistaa uudenlaista kansallisvaltioajattelua. Se antaa nostetta oikeisto- ja vasemmistopopulisteille sekä etnosentriselle vieraiden kulttuurien ja kansojen torjunnalle. Sosiaalidemokraatit ja valtavirtaoikeisto menettävät tällöin kannatustaan.Aiempaa suurempi osa äänestäjistä etsii vaihtoehtoja, jotka eivät ole yhtä vahvasti sitoutuneet kansainvälisen talouden liberaaliin regiimiin kuin vanhat valtapuolueet.suuret valtavirtapuolueet pystyivät rajoittamaan pienempien puolueiden kannatuksen kasvua omaksumalla pienten puolueiden teemoja omaan ohjelmaansa. Tämä strategia ei enää välttämättä toimi. Jos valtavirtapuolue nyt omaksuu populistipuolueen teemoja, se todennäköisesti tekee populistipuoleen tavoitteista valtavirtaa ja lisää populistipuolueen kannatusta.Vasemmiston ja oikeiston välinen vastakohtaisuus ei enää ole yhtä jyrkästi puolueita erottava tekijä kuin aiemmin. Nyt politiikassa asettuvat vastakkain kansainvälisyyttä ja kansallisuutta korostavat arvot, monikulttuurisuutta ja yhtenäiskulttuuria koskevat näkemykset sekä erilaiset käsitykset siitä, mitkä asiat tulisi päättää demokraattisesti ja mitkä jättää markkinoilla ratkaistaviksi.käynnistynyt ja yhä jatkuva talouden kansainvälinen liberalisointi oli taloudellisten ja poliittisten eliittien projekti, vallankumousta ylhäältäpäin. Nyt vasemmisto- ja oikeistopopulististen puolueiden nousu edustaa vastavallankumousta alhaaltapäin. Monet ovat tyytymättömiä etujen ja hyvinvoinnin epätasaiseen jakaantumiseen.Poliitikkojen tehtävänä on pyrkiä poistamaan tai ainakin vähentämään tämän tyytymättömyyden aineellisia perusteita.