Mielipide

Naisten asemaa pohditaan armeijassa ja urheilussa

evästää pian urakkansa aloittavaa parlamentaarista työryhmää, jonka tehtävänä on pohtia asevelvollisuuden kehittämistä.”Olisi yllättävää, jos työryhmä ei pitäisi kiinni yleisestä asevelvollisuudestamme. Sen takana on yhä Puolustusvoimien, kansan syvien rivien ja poliittisten päättäjien suuren enemmistön tuki. Eikä syyttä, perustaahan Suomi puolustuksensa yleisen asevelvollisuuden tuottamaan laajaan reserviin. Nykyisen järjestelmämme ja siten myös työryhmän suurimpia haasteita onkin, miten turvataan, että reservi pysyy tarpeeksi suurena.””Syntyvyys on ollut jatkuvassa laskussa jo vuosia. – – Akuutimpi uhka puolustuskyvyllemme on, että yhä harvempi osa nuorista miehistämme suorittaa enää asevelvollisuutensa. Jopa kolmannes ikäluokasta karsiutuu nykyään varusmiespalveluksesta heti kutsunnoissa tai viimeistään palveluksensa aikana.””Suuren potentiaalisen reservin muodostavat naiset, joista vain tuhatkunta suorittaa vuosittain vapaaehtoisen varusmiespalveluksen. Vaikka määrä vain kaksinkertaistuisi, reservi vahvistuisi ajan mittaan tuntuvasti.””Kutsumalla myös nuoret naiset kutsuntoihin he saattaisivat innostua varusmiespalveluksesta nykyistä enemmän. Tai elleivät siitä, niin kenties kansalaispalveluksesta, mikäli se olisi mahdollista.”kommentoi Suomen Palloliiton päätöstä, jonka mukaan jalkapallon naisten pääsarjasta Naisten liigasta tulee Kansallinen liiga.”Tähän asti terminologia on johdattanut vahvasti ajatukseen, että Suomessa pelataan kansallisella tasolla jalkapalloa ja naisten jalkapalloa. Tämä asetelma sisältää viestin, että naisten pelaama jalkapallo ei olisi sitä ’oikeaa’ jalkapalloa.””Nimenmuutoksella tähdätään siihen, että sitä seuraa vähitellen suurempi kulttuurin ja ajattelutavan murros.””Sanat rakentavat ajatteluamme, ja siksi on väliä, millaisia sanoja käytämme. Ja vaikka sukupuolineutraaliuden vaade voi joskus tuntua ylimitoitetulta, pitää keskustelu yllä tarpeellista tasa-arvon pullonkaulojen tarkastelua.”käsittelee EU-komission tuoretta maaraporttia, jonka mukaan Suomen pitäisi parantaa työllisyysastetta ja toteuttaa rakenneuudistuksia.”Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen voi vaikuttaa sekä kansallisella että EU-laajuisella budjettipolitiikalla. Suomessa arveluttavat valtion menojen ja velkaantumisen lisääntymisen vaikutukset.””EU:n tulevien vuosien budjettineuvottelut katkesivat alkuunsa. Yhdet haluavat kasvattaa budjettia, toiset leikata ja kol­mannet muuttaisivat rahoituksen jakoa.””Suomi haluaa säilyttää maataloustuet ja sisällyttää oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen myös rahanjakoon. Kummankaan toteutuminen ei näytä lupaavalta.”