Kasvava paine metsittämiseen uhkaa hävittää arvokkaat kylämaisemat

uhkaa paitsi luonnon monimuotoisuutta myös suomalaista maalaismaisemaa. Kylät eivät elä niinkään metsätaloudesta kuin sen ehdoilla. Asukkaiden viihtyvyys, arvokkaat kylämaisemat ja muu yrittäjyys ovat metsätaloudelle alisteisia.Paikallisten on saatava elantonsa metsästään, mutta iso osa kylien metsistä kuulu muualla asuville tai metsäyhtiöille. Kylät varsinkin täällä Itä-Suomessa ovat raaka-ainevarantoja. Kyse on nykyajan kolonialismista.Ostin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kansakoulun matkailukäyttöön. Monimuotoinen maalaismaisema ympäröi rakennusta. Yrityksemme asiakkaat tuovat rahansa taantuvalle paikkakunnalle, jolle matkailu on tärkeää.Naapurin metsätilan omistaja vaihtui. Kuusia on nyt istutettu kaikkialle kiinteistöjen rajoja myöten. Meitä tulee ympäröimään tiheä kuusimuuri, joka vie valon, maiseman ja tukahduttaa muun kasvillisuuden. Kuusikko uhkaa 500 vuotta vanhan mäkikylän perinnebiotooppia ja hävittää sen hyönteiset ja linnut.Matkailua ja uusia asukkaita ajatellen alueen vetovoima vähenee, samalla kiinteistöjen arvo laskee.Kulttuurimaiseman säilyttämistä puoltavat lausunnot metsänhoitoyhdistykseltä ja kuntamme ympäristösihteeriltä eivät ole auttaneet. Neuvottelua ei ole syntynyt.Hyvässä metsänkasvatuksessa tulisi huomioida sekä sosiaaliset että luonto- ja kulttuuriarvot. Kyse on suosituksista, joita useimmat metsänomistajat noudattavatkin. Mutta jos eivät, sillä ei ole heille seuraamuksia. Yllä mainitut arvot eivät ole metsäsertifioinnin kriteereitä.PEFC-sertifikaatin saa kuulumalla metsänhoitoyhdistykseen. Kyseessä on alueellinen ryhmäsertifikaatti. Kuuluminen yhdistykseen on ollut vapaaehtoista metsälain uudistumisen myötä vuodesta 2014. Luonnollisesti yhdistys ei helposti puutu jäsenistönsä toimintaan. Sertifikaattia taas valvovat alueelliset toimikunnat, joiden jäsenet ovat suurimmaksi osaksi metsätalouden edustajia. Metsätalous valvoo itse itseään.Metsittämiseen on painetta ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi. Vaikka maatalousministeri Jari Leppä (kesk) on sanonut, ettei missään nimessä suosittele avoimen tuottavan peltomaiseman ja suomalaisen kulttuurimaiseman metsittämistä, ei niitä mikään suojele.Maaseutupuolue keskusta on järjestelmällisesti raivannut esteitä maankäytön suhteen. Unohtuiko siinä jo maaseudun etu?Kylämaisemat ovat arvokkaita kansantaloudellisesti. Ihailemme maalaismaisemia ulkomailla. Tänne tulevat turistit saavat hämmästellä kyläteiden pusikoitumista, siivottomia avohakkuita, yksitoikkoisia puupeltoja ja umpeen kasvatettuja maisemia. Sertifiointi tarvitsee päivittämistä ja läpinäkyvyyttä.