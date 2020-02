Mielipide

Asiakas arvostaa taksin luotettavuutta

Taksikyytiä

tarvitseva asiakas saa vapaasti valita tolpalta haluamansa auton. Valinnanvapautta joutuu nykyisin käyttämään ihan oikeasti. Kyydin hinnan lisäksi pitää miettiä, löytääkö kuljettaja perille ja osaako hän ajaa edullisinta reittiä. Navigaattorin näppäily ei herätä luottamusta. Jos kuljettajaa alkaa neuvoa, asiakas voi päätyä jalankulkijaksi. Julkinen joukkoliikenne on houkutteleva vaihtoehto.Taksiliikenteeseen tarvitaan lisää osaavia ja luotettavia toimijoita. Esimerkkiä voisi ottaa Lontoosta. Siellä asiakkaista kilpailevat perinteiset mustat taksit ja etukäteen tilattavat yksityistaksit. Mustia takseja ja niiden kuljettajia valvotaan tarkasti. Autot on varta vasten suunniteltu takseiksi. Kyyti on yleensä kallis, mutta perille pääsee varmasti.Kaltaiselleni satunnaiselle taksinkäyttäjälle luotettavuus on tärkeämpi kuin matkan hinta. Olisi mukavaa, jos asiakas voisi Suomessakin valita, haluaako villin kyydin riskeineen vai tarkasti valvotun kalliimman taksin.