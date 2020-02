Mielipide

Perusturvan tasoa on nostettava viipymättä

perusturvaetuudet eivät riitä arjen välttämättömiin tarpeisiin ja palveluihin. Huhtikuun kehysriihessä hallituksella on tärkeä paikka esittää suunnitelma perusturvan asteittaiseksi nostamiseksi kattamaan välttämätön minimitoimeentulo. Vähimmäismääräisten päivärahojen korotuksia on jatkettava ja lapsilisiä nostettava.Hallitus on aloittanut sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen komiteatyönä, jolle on varattu kaksi vaalikautta. Komitean ensimmäinen tehtävä on luoda tilannekuva sosiaaliturvasta sekä löytää yhteisymmärrys ratkaistavista ongelmista. Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta tarvitaan, mutta perusturvan varassa elävien ihmisten tilanne ei voi odottaa vuosia, vaan sen korjaaminen on aloitettava heti.Suomen perustuslaissa säädetään oikeus perustoimeentulon turvaan. Myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat turvaamaan riittävän toimeentulon kaikille. Suomen on otettava köyhimpien ihmisten oikeudet vakavasti.