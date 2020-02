Mielipide

Jokioisten kartanoalueen myynti olisi valtava skandaali

myönsi viime vuoden lopulla Senaattikiinteistöille luvan myydä ja pirstoa kulttuurihistoriallisesti mittaamattoman arvokkaan Jokioisten kartanoalueen. Vuonna 1562 perustettu kartano on Lounais-Hämeen sydän, jonka vaikutuksesta ovat syntyneet niin Jokioisten kuin Forssankin teollisuusyhdyskunnat. Alueen myynti olisi valtava skandaali, ja sen pirstaloiminen lopullinen ja korvaamaton menetys koko maallemme.Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) on jättänyt omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle (sd) kirjallisen kysymyksen alueen myynnistä. Hänen mielestään hallituksen tulisi arvioida kartanon myyntisuunnitelmat uudelleen ja etsiä sille käyttöä vuokrauksen kautta niin, että alue säilyisi valtion omistuksessa ja yhtenäisenä. Myös Museovirasto on antanut vuonna 2015 asiasta lausunnon, jonka mukaan alue tulisi säilyttää valtion omistuksessa ja sille tulisi etsiä luontevaa julkista käyttöä.Museoviraston vaatimus olisi helppo täyttää. Lounais-Hämeessä ei ole ainuttakaan taidemuseota eikä kelvollista konserttitilaa. Kartanon upea päärakennus täyttäisi nämä tarpeet erinomaisesti. Se tulisikin kunnostaa ja entisöidä kulttuurikeskukseksi: konsertti- ja tapahtumatilaksi sekä taidemuseoksi, joka voisi samalla olla vaikkapa tilanpuutteesta kärsivän Ateneumin sivumuseo.Alueen muut rakennukset voisi vuokrata eri alojen taiteilijoille, käsityöläisille, galleristeille sekä muille luovien alojen toimijoille ja yrittäjille. Heistä kehittyvä yhteisö tuottaisi varmasti koko lounaiselle Suomelle sekä elinvoimaa että tulevaisuudenuskoa.Kartanon 1600-luvulla perustettu englantilainen puisto voisi kunnostettuna olla kuin pienimuotoinen Monrepos. Koska kartanon historia sisältää lukemattomia koskettavia tarinoita ja ihmiskohtaloita, olisi siitä kehitettävissä vertaansa vailla oleva kohde myös matkailijoille.Jokioisten kartanoalue tulisikin pitää valtion omistuksessa, ja sen hoitoa ja käyttöä varten tulisi perustaa säätiö, jolle alue vuokrattaisiin ja jonka pääosakkaina olisivat valtio ja alueen kunnat.Toivottavasti kartanon tulevaisuudesta päättävät tahot ymmärtävät vastuunsa tämän arvokkaan ja ainutlaatuisen kulttuuriperintökohteen säilyttämisessä ehyenä myös tuleville sukupolville.