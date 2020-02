Mielipide

Perustaidot haltuun oppijalähtöisesti

OECD on julkaissut suosituksensa suomalaisen aikuiskoulutuksen kehittämiseksi. Raportissa todettiin jo aiemmin tunnistettu ongelma koulutuksen kasautumisesta pitkälti samoille ihmisille: niille, joilla on jo paljon koulutusta.Raportissa todetaan, että ennen kaikkea olisi tavoitettava ne, joilla on heikot perustaidot, ja ohjausta tulisi kehittää. Olemme Kansalaisen perustaidot -hankkeessa (2018–2020) ratkoneet ongelmaa ja luoneet oppijalähtöisen Kaikkien-mallin aikuiskouluttajien käyttöön.Mallissa lähdetään liikkeelle oppijan omista tarpeista, arkielämän ongelmien ratkaisemisesta, mikä tekee koulutukseen osallistumisesta motivoivaa. Samalla kehitetään oppijan luku-, numero- ja digiosaamista.Koulutukset toteutetaan paikallisen yhteistyöverkoston avulla. Tämä on paitsi kytkenyt oppimisen arjen ympäristöihin myös tarjonnut jatkopolkuja oppijan tarpeiden mukaisesti. Verkostoyhteistyöllä on tavoitettu kohderyhmiin kuuluvia ihmisiä.