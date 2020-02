Mielipide

Vaikea uskoa

Finnairin

Koronavirus

Ei voi

Koronakriisi

, että siitä on vain kolme viikkoa.Perjantaina 7. helmikuuta lentoyhtiö Finnair kertoi tulos­julkistuksensa yhteydessä arvionsa Kiinassa levinneen koronaviruksen vaikutuksista. Asia on yhtiölle vähintäänkin merkityksellinen, sillä sen menestys nojaa juuri Kiinan- ja Aasian-liikenteen kasvuun.käsitys oli, että koronaviruksen vaikutukset ovat rajallisia. Manner-Kiinan lennot oli toki jo peruttu, mutta toimitusjohtaja Topi Mannerin mukaan kyse oli väliaikaisesta ilmiöstä. Lentojen peruminen helmikuun loppuun asti vastaa vain prosenttia yhtiön vuosikapasiteetista, Manner muistutti.Heti seuraavalla viikolla Finnair käynnisti kaukoliikennelentäjiä koskevat yt-neuvottelut. Yhtiö myönsi, että poikkeustilanne voi jatkua odotettua pitempään.Tänään sunnuntaina on 1. maaliskuuta. Yksin Kiinassa sairastuneita on noin 80 000. Koko maailmassa tautiin on kuollut lähes kolmetuhatta ihmistä. Vahvistettuja tartuntoja on todettu yli 50 maassa.Suomessa tartuntoja on toistaiseksi ainakin kolme. Kuluneella viikolla parikymmentä suomalaista joutui viruksen takia karanteeniin Teneriffalla.Lentoyhtiöt ovat peruneet viruksen takia yli 200 000 lentoa.Finnair päätyi perjantaina tulosvaroitukseen ja ilmoitukseen 40–50 miljoonan euron säästötoimista.saattaa jättää historiaan pysyvät jälkensä, senkin jälkeen kun uhkaava pandemia on joskus selätetty. Voi perustellusti uskoa, että koronaepidemian jälkeen maailma ei ole entisellään.Vertauskohtia voi hakea vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskuista tai vielä kauempaa, Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta vuonna 1986.Koronakriisi on kohtalokas isku Kiinalle ja sen asemalle maailman tuotantolaitoksena. Suljetut kaupungit ja pysäytetyt tehtaat hyydyttävät lyhyellä aikavälillä kasvun, mutta pysyvämmät seuraukset voivat olla vielä dramaattisempia.Koronavirus on paljastanut globaalien tuotantoketjujen haavoittuvuuden ja sen, kuinka liian monen hyödykkeen valmistusprosessi on laskettu yhden kortin varaan. Tätä riippuvuussuhdetta kiinalaisista alihankkijoista ja hikipajoista arvioidaan nyt varmasti monessa pääkonttorissa uusin silmin.Myös Kiinan autoritaariselle järjestelmälle hallitsematon epidemia on totinen paikka. On ilmeistä, että diktatuurin pyrkimys peitellä ikävää ilmiötä johti siihen, että viruksen pysäyttämisessä jäätiin heti alkuun takamatkalle. Tilanteen koko vakavuus Kiinassa ei välttämättä ole vieläkään tiedossamme.täysin välttyä ajatukselta, etteikö esimerkiksi Finnairin optimistinen tilannearvio helmikuun alussa edusta sekin yhdenlaista pyrkimystä lakaista ikävältä tuntuva asia maton alle. Vähintäänkin toiveajattelusta oli kyse.Myös presidentti Donald Trumpin päätös keskittää koronaviestintä varapresidentti Mike Pencelle kertoo halusta vähätellä koronaepidemian iskua talouskasvulle.Intressi koronavirukseen liittyvien taloudellisten tuhojen minimointiin voikin olla länsimaisten demokratioiden heikko kohta, kun puolustuskykyä mahdollista pandemiaa vastaan koetellaan. Luultavaa kuitenkin on, että esimerkiksi Suomessa poliitikkojen tyynnyttelevien viestien takana on tehokkaasti toimiva koneisto, joka huolehtii maan tosiasiallisesta kyvykkyydestä tartuntojen vastaisessa taistelussa.Avoin demokratia on autoritaarisia järjestelmiä lähtökohtaisesti parempi huolehtimaan myös kansalaistensa terveydestä.olisi kuitenkin todellinen testi myös avoimelle yhteiskunnalle. Vakava poikkeustila edellyttäisi, että yksilön vapaus joutuu väistymään laajemman, yhteisen edun nimissä.Harvalla nykysuomalaisella on kokemuksia poikkeusoloista, joissa ulkona liikkumista tai matkustamista rajoitettaisiin. Miten sopeudumme tilanteeseen, jossa vaikkapa päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille meno estetään kokonaan?Entä kuinka valmiita olisimme hyväksymään sen, että yhteiskunnan väkivaltakoneisto olisi mukana varmistamassa karanteenikohteiden pitävyyttä ja liikkumisvapauden rajoitusten noudattamista?Vai olisiko niin, että suomalaisen yhteiskunnan resilienssi, selviytymis- ja sopeutumiskyky, osoittautuu tämänkin ajan koettelemusten keskellä maineensa veroiseksi.