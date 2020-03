Mielipide

Suurin maailmaa muuttava tekijä on raha

Monen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

mielestä taistelu ilmastonmuutosta vastaan on kansainvälisellä tasolla hidasta ja omat toimet ovat riittämättömiä. Olisiko markkinatalous paras ratkaisu suurimpaan ongelmaamme?Uskon, että suurin maailmaa muuttava tekijä on raha. Kun asiakkaat alkavat vaatia yrityksiltä ilmastotekoja ja tehdä niiden mukaisia valintoja, tapahtuu muutoksia. Kaikkien organisaatioiden sidosryhmät tekevät nyt enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin.Sidosryhmien arvoilla on valtaa. Voimme vaikuttaa sillä, mistä yrityksestä ostamme tuotteita, missä yhteisössä työskentelemme, ketä äänestämme ja missä asumme. Voimme edellyttää asiakkaina, työntekijöinä, äänestäjinä ja asukkaina läpinäkyvyyttä suhteessa arvoihin ja vastuullisuuden tekoihin. Voimme vaatia konkreettisia tekoja puheiden sijaan. Sitä on 2020-luvun arvovalta ja sen avulla meillä on ääni.