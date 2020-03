Mielipide

Rahapelien saatavuutta ja markkinointia on rajoitettava tuntuvasti

Rahapelaaminen

on riski kansantaloudelle. ”Yhteisellä hyvällä” on kallis rahapelihaittojen nurja puoli.Haitat koskettavat arviolta 700 000–900 000 suomalaista, kun myös läheiset lasketaan mukaan. Suuri osa häviövaroista on peräisin riski- ja ongelmapelaajilta, jotka läheisineen kuormittavat Kelaa, sote-palveluja ja oikeuslaitosta.Ruotsalaistutkimuksen mukaan rahapelaaminen maksoi vuonna 2018 Ruotsin veronmaksajille 1,4 miljardia euroa. Australiassa Victorian osavaltion, jonka asukasluku on 6,3 miljoonaa, rahapelaamisen hintalappu on 6,37 miljardia euroa vuodessa.Molemmissa maissa uhkapelaamisen kustannukset ylittävät tuotot. Ei ole syytä olettaa, etteikö sama pätisi myös Suomessa, jossa pelataan uhkapelejä eniten Euroopassa ja kolmanneksi eniten koko maailmassa.Sisäministeriössä on parhaillaan käynnissä arpajaislain uudistamista koskeva hanke. Pienen viilauksen sijaan nyt olisi mahdollisuus panostaa toimiin, joilla on tutkitusti pelaamista hillitseviä vaikutuksia.Jos pelihaittoja halutaan ehkäistä ja vähentää aidosti, poliitikkojen tulisi veikkausrahoitettujen järjestöjen ja kauppiaiden edun ajamisen sijaan huolehtia koko kansakunnan edusta. Mallia voi ja kannattaakin ottaa tupakan ja alkoholin sääntelystä.Rahapelien sijoittelua, saatavuutta ja markkinointia on rajoitettava tuntuvasti. Rahapeliautomaatit on poistettava kaupoista, pelisalien lukumäärää vähennettävä ja pakollinen tunnistautuminen ulotettava pelisalien peliautomaatteihin. On myös huolehdittava siitä, ettei Veikkaus hyödynnä tunnistautumista markkinointivälineenä.Pelihaittojen ehkäisemisen ohella on syytä miettiä kansalaisjärjestöjen rahoitusmallin uusimista. Järjestöjen rahoittamiseksi Veikkaukselle on asetettu tuloutusvaatimus. Haittojen ehkäisy ei ole mahdollista, jos samaan aikaan halutaan ihmisten häviävän ennalta määrätyn summan.Haittoja ei myöskään torjuta rahapelijärjestelmällä vaan lainsäädännöllä ja valvonnalla. Suomi on onnistunut vähentämään tupakointia – ilman tupakkamonopolia.