Parasta ennen -päiväykset paremmin esille

ruokahävikkiä helpottaisi, jos parasta ennen -päiväykset merkittäisiin elintarvikepakkauksiin nykyistä selkeämmin. Tämä helpottaisi sekä ostajan tuotevalintaa kaupassa että pakkausten päivämäärien seurantaa kotona.Monessa pahvipaketissa, purkissa tai pullossa päivämäärämerkintä on sijoitettu huonosti. Jos esimerkiksi riisipaketissa päivämäärä on merkitty pakkauksen pohjaan eikä sen päälle, pakkaus on käännettävä ylösalaisin, jotta kyseisen päiväyksen näkee. Jos pakkaus on jo avattu ja osin käytetty, pakettia käännettäessä osa sen sisuksista valuu vääjäämättä ulos pöydälle tai lattialle.Virvoitusjuoma-, kivennäisvesi- ja mehutiivistepulloissa on usein merkintä ”katso pakkaus”. Pakkausta saa sitten pyöritellä moneen kertaan, kunnes haalea merkintä löytyy – milloin pullon kaulasta, milloin pohjasta. Merkinnän tulisi olla selkeämpi ja helpommin löydettävissä.Usein myös kaupan henkilökunnalla on ollut kysyttäessä hyvin työlästä kertoa, mistä tuotteen viimeinen käyttöpäivä löytyy.Tiedän, että monia tuotteita on turvallista käyttää myös päivämäärien umpeuduttua, ja niin teenkin. Yhden hengen taloudessa tuotteita ei kulu paljon. Kun moni haluaa myös sinkkutaloudessa pitää monipuolisen elintarvikevalikoiman, on syytä aina ostaa mahdollisimman pitkään säilyvää tavaraa. Päivämääriä on tarkkailtava kotona, jotta voi käyttää elintarvikkeet ajoissa.Olisi hyvä, jos myös ikääntyneet voisivat nähdä päivämäärämerkinnät ilman suurennuslasia.Pakkausmerkintöjen selkiyttämisestä olisi hyötyä kotitalouden ruokahävikin pienentämisessä. Ilmasto ja kuluttajien kukkarot kiittäisivät.