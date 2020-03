Mielipide

aikoina on keskusteltu kiivaasti vaarallisten rikoksenuusijoiden tuomitsemiskäytännöstä ja lainsäädäntöön on vaadittu muutoksia.Asiaa tulisi tarkastella vielä laajemmin, sillä rangaistusjärjestelmän toiminta on ollut hämmästyttävän alkeellista ja sattumanvaraista verrattuna muihin modernin yhteiskunnan toimintoihin.ja suojaavien tekijöiden arviointi on hyödyllistä, kun vankia sopeutetaan takaisin yhteiskuntaan, mutta vankilatuomion pituuden määrittäjänä vaarallisuusarvio on hyvin ongelmallinen, koska käytetyt menetelmät pystyvät ennustamaan tulevaa rikoksen uusimista parhaimmillaankin alle 75 prosentin tarkkuudella.Vastaavasti rikostutkinnassa käytetyt dna-analyysi ja sormenjälkianalyysi osuvat oikeaan yli 99 prosentin tarkkuudella.On yllättävää, että tähän mennessä kukaan erityisen vaaralliseksi luokiteltu vanki ei ole tietääkseni nostanut oikeusjuttua siitä, että hän on joutunut olemaan vankilassa vuosia pitempään, koska hänet on arvioitu vaaralliseksi käyttämällä epäluotettavaa arviointimenetelmää.keston suhteen tehtävä vaarallisuuden arviointi on tarpeetonta ja haitallista asian problematisointia, koska ihmistä ei tule rangaista hänen mahdollisesti tulevaisuudessa tekemistään rikoksista vaan ainoastaan niistä, jotka hän on jo tehnyt.Ongelma voidaan ratkaista siten, että kaikki vankeustuomiot ovat määräaikaisia siten, että niiden pituus riippuu aiemmasta rikoshistoriasta.Esimerkiksi harvoille kolmannen henkirikoksen tekijöille tämä voisi tarkoittaa tavanomaisen noin 15 vuoden elinkautisrangaistuksen sijasta 30 vuoden päivästä päivään istuttua määräaikaistuomiota.Kun samalla lievempien rikoshistorioiden vangeilla tuomiot hieman lyhenisivät, vankilapäivien lukumäärä pysyisi pitkällä aikavälillä samana.Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoo, että vangilla on oltava aina mahdollisuus siihen, että elinkautistuomiota ja vapauttamista arvioidaan uudelleen.varsinainen epäkohta on se, että elinkautistuomio ylipäätään on olemassa, koska se on kestoltaan epämääräinen ja vapauttamisen perusteena suoritettava riittävän luotettava vaarallisuuden arviointi on mahdotonta.Siksi aiempaan rikoshistoriaan perustuva määräaikaistuomio on ainoa inhimillinen, oikeudenmukainen ja rationaalinen menettelytapa.