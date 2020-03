Mielipide

Päättäjät voivat olla äänestäjiä varovaisempia

Demokraatin

Suomen Kuvalehden

125-vuotisjuhlanumeron kolumnissa presidentti Tarja Halonen pohtii, millaiseksi poliittisten päättäjien ja heidän valitsijoidensa välinen suhde on muotoutunut.”Demokraattisessa järjestelmässä valitut johtajat kuuntelevat valitsijoitaan. Muuten he eivät tule valituiksi.””Ihmiset eivät ole aina ahkeria opiskelemaan uusia asioita, mutta toisinaan myös poliitikot eli päättäjät arvioivat väärin äänestäjien tietotaidon ja tahdon. Eli he ovat itse varovaisempia tarvittaviin uudistuksiin kuin heidän äänestäjänsä. – – Me tiedämme jo nyt paljon enemmän kestävää kehitystä tukevista asioista kuin mitä olemme olleet valmiita tekemään.””Uutta tietoa tulee koko ajan asioiden ja ilmiöiden välisistä yhteyksistä. Tämän vuoksi meidän kaikkien on oltava myös valmiita oppimaan lisää.””Suurin osa meistä nykysuomalaisista istui koulunpenkillä aikana, jolloin kestävästä kehityksestä ei tiedetty riittävästi eikä kaikilla ole muutenkaan kovin kivoja koulumuistoja.””Uuden oppiminen ei siis aina houkuta, vaan siihen pitää rohkaista: se voi kuitenkin olla suuri seikkailu, joka tempaa mukaansa vähän hankalan alun jälkeen.””Suomalainen yhteiskunta antaa onneksi siihen mahdollisuuden meille varttuneillekin, olimme sitten työelämässä tai emme.””Oppiminen kannattaa. Valistunut äänestäjä valitsee parempia johtajia – ja heitä tarvitaan niin valtiolle kuin kuntapuolellekin.””Samoin tarvitaan parempia tutkijoita, yrittäjiä, työntekijöitä ja kuluttajia, jotka eivät ole yksin norsunluutorneissaan vaan pyrkivät aktiivisesti yhteyteen ja dialogiin toisten kanssa.””Demokratia on vähän hidas keino muuttaa maailmaa, mutta se on kaikkein turvallisin. – – Vauhtia tulee demokra­tiaankin saada lisää, mutta siihen tarvitaan meistä jokaista.”kolumnissa kirjailija ja opettaja Tommi Kinnunen pohtii lukiolaisten jaksamista ja antaa esimerkin yhdestä kuormittavasta tekijästä.”Lukion opetussuunnitelmat ovat paisuneet jo kohtuuttomiksi.””Pelkästään bilsan ykköskurssilla pitäisi ehtiä hankkimaan kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan, käyttämään ja arvioimaan biologisia tietolähteitä sekä perustelemaan näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla.””Lisäksi tulisi oppia elämän tunnusmerkit, perusedellytykset, tutkia ilmiöitä, ymmärtää evoluution prosessit ja merkitys, jäsentää eliökunnan rakenne ja tulkita sen kehitystä, työskennellä kokeellisesti sekä toteuttaa pienimuotoinen tutkimus tai projekti muiden kanssa.””Aikaa tähän kaikkeen on noin 22 tuntia, ja samaan aikaan lukiolainen opiskelee viittä muuta kurssia.”