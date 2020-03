Maailma muuttuu ja kieli kuontuu, mutta ei mihin hyvänsä. Tommi Nieminen kirjoitti Merkintöjä-palstalla (HS 1.3.): ”Harva meistä on niin yksiniittinen – –.” Ilmaisu viittaa nitomiseen, siis niitti, niitin, nitoa. Ilmiselvästi toimittaja ei ole kutojamiehiä.

Niisi, niidet, niisiä on kankaankudonnan sanastoa. Niisiminen on osa kangaspuissa kudottavan kankaan rakentamista. Jos kangaspuissa on vain yhdet niidet, on kutominen mahdotonta, ja jos joku moista hölmöyttä yrittää, häntä voi luonnehtia yksiniitiseksi, siis henkilöksi, jolla on päreitä kainalossa.

Anna-Liisa Huhtala-Fiskars

vapaa toimittaja, Helsinki

