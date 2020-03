Ahvenanmaan autonomiaa lienee kaikkien suomalaisten syytä juhlia. Juhla voisi huipentua 9. kesäkuuta 2022, jolloin Ahvenanmaan maakuntapäivien perustamisesta on kulunut sata vuotta. Olisiko se oikea hetki tehdä ikimuistettava päätös ja vahvistaa laki Ahvenanmaan ensimmäisestä kansallispuistosta?

Ahvenanmaan kansallispuisto täydentäisi merkittävästi nykyistä Pohjoismaiden kansallispuistoverkostoa ja vahvistaisi maakunnan identiteettiä esittelemällä sen upeaa luontoa matkailijoita houkuttelevasti. Upeaa luontoa Ahvenanmaalla riittää, onhan se yksi maailman suurimmista saaristoista.

Kansallispuiston rajaukselle on monia vaihtoehtoja, ja puisto voisi koostua monista osista. Hienoista kohteista voisi mainita Norrhavetin erämaisen saariston Selkämeren äärellä. Kauniita perinnemaisemia on eri puolilla Ahvenanmaata, ja niistä tunnetuin lienee Nåtön orkidealehto. Tärkeitä lintualueita ovat muun muassa Eckerön ja Föglön edustan saaristot ja monet merenlahdet. Kökarin ympäristössä on tutkimusten mukaan erityisen arvokasta merenalaista luontoa. Vedenalaisen luontopolun tekeminen innostaisi varmasti monia kurkkaamaan Ahvenanmaata pinnankin alta.

Toteutustapana puistolle voisi olla Saaristomeren kansallispuiston tapainen yhteistoiminta-alue, jossa tiukasti suojeltuja maakuntahallinnon maita täydentäisivät vapaaehtoiset sopimukset maanomistajien kanssa. Niissä maanomistaja hoitaisi omaa aluettaan niin, että esimerkiksi arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luonne ja lajisto säilyisivät. Yhteistyöllä alueen arvo ja vetovoima säilyvät tukien paikallista elinkeinoelämää.

Puiston perustaminen on kiinni ahvenanmaalaisista. Innostuvatko he mahdollisuudesta saada kansallispuiston kaltainen vaikuttava muistomerkki juhlansa kunniaksi? Mannersuomalaiset voisivat osallistua tähän ”juhlamuistomerkkiin” tarjoamalla asiantuntemusta kiinnostavien puistoalueiden kartoituksessa, tekemällä mediassa tunnetuksi hienoimpia retkeilykohteita ja tutustumalla luontoon paikan päällä. Suomen ympäristöhallinto voisi tarjota maakuntahallinnolle yhteistä puistoparihanketta Manner-Suomen kansallispuistojen kanssa, jolloin puiston perustaminen toisi maakuntarajojakin ylittäviä hyötyjä. Metsähallituksessa on paljon kokemusta kansallispuistojen hoidosta ja turismin kehittämisestä kestävällä tavalla.

Monen suomalaisen mielikuvaa Ahvenanmaan saaristoluonnosta ja kulttuurimaisemasta on ruokkinut Myrskyluodon Maija -televisiosarja. Taidemuseoissa ovat tulleet tutuiksi Victor Westerholmin Ahvenanmaalla Önningebyssä työstämät upeat maisemataulut, kuten Lehmiä koivumetsässä. Näistä voinee päätellä, miten vetovoimaisen kansallispuistosta saisi matkailulle.

Olli Turunen

biologi, Helsinki

