Ihmisillä ei ole oikeutta pahoinpidellä lähimmäistään, vaan siitä tulee rangaistus. Katsomme kuitenkin oikeudeksemme levittää muihin tartuntatauteja, jotka voivat aiheuttaa paljon ikävämpiä seurauksia. Kulttuurimme tarvitsisi muutosta tässä suhteessa. Esimerkiksi teatterinäytöksissä, taidenäyttelyissä, lounaspaikoissa, kaupoissa ja työpaikoilla liikkuu yskiviä ihmisiä.

Tartunta ei ehkä yskijälle itselleen ole aiheuttanut vakavia oireita, mutta jonkun toisen se voi pahimmillaan jopa tappaa. Yskivä ei itse voi tietää tautinsa vakavuudesta, sillä koronaviruksellakin oireiden vakavuus vaihtelee paljon. Olen omaan ja ja lähipiirini kokemukseen perustuen todennut, että kauppakeskuksessa yskineeltä on tarttunut perusflunssa. Yksi yskäisy saattaa riittää.

Kansainvälisistä uutisista ja Maailman terveysjärjestön sivuilta (WHO) saa hieman toisenlaisen kuvan koronatilanteesta kuin täältä Suomesta, jossa tiedotuksella pyritään välttämään paniikkia, mikä sekin on tarpeen. WHO on suosittanut, että sairaana pitäisi olla kotona ja matkustamista kuumeisena tai yskäisenä tulee välttää. Suositus pätee siitä riippumatta, mitä tautia sairastaa.

Yli 60-vuotiaille suositellaan ylimääräistä varovaisuutta ruuhkaisten paikkojen välttämiseksi. Me vanhemmat ihmiset tulemme täyttämään teho-osastot. Voimme jokainen hillitä tartuntatautien leviämistä hyvällä käsihygienialla ja pysymällä sairaina kotona. Näin vähennämme kaikkien tartuntatautien riskejä.

Maunu Penttinen

Vantaa

