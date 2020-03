Suomessa koronavirustartunnat ovat vielä lukumääräisesti pieniä, mutta tilanne todennäköisesti muuttuu, jos ei ryhdytä tarmokkaisiin toimenpiteisiin estämään viruksen tuloa Suomeen maan rajojen ulkopuolelta.

Esimerkiksi Kroatiassa kaikki Italiasta tulevat matkailijat haastatellaan raja-asemilla. Epäilyttävät tapaukset ohjataan terveysviranomaisten jatkotutkimuksiin ja tarvittaessa hoitoon ja karanteeniin.

On hyvä, että Suomen hallitus on varautunut mahdollisen epidemian hoitoon, mutta vielä tärkeämpää on panostaa epidemian synnyn ehkäisyyn. Virusta kantavat henkilöt tulisi tunnistaa rajatarkastusten yhteydessä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta viruksen kantaja ei pääse levittämään tartuntaa maan sisällä.

Italiassa koronaepidemia on riistäytynyt pahasti terveysviranomaisten hallinnasta. Tartuntojen määrä kasvaa huimaa vauhtia, ja uusia kuolemantapauksia raportoidaan päivittäin. Italiassa hoitokapasiteetti ei enää riitä huolehtimaan kaikista virukseen sairastuneista. Italiasta on muodostunut viime viikkojen aikana Euroopan suurin koronaviruksen tartuntalähde. Italiasta lähteneet lentomatkustajat ovat vieneet viruksen jopa Keniaan saakka.

Tilanne on hyvä Suomessa niin kauan kuin yksittäiset viruksen kantajat saadaan tunnistettua rajatarkastuksissa ja kyseiset henkilöt ohjataan ajoissa asianmukaiseen hoitoon ja karanteeniin. Mutta jos maahan syntyy puutteellisen maahantulovalvonnan vuoksi paikallisia tartuntaketjuja (community spread), peli on menetetty. Tuloksena on todennäköisesti maakohtainen epidemia.

Maakohtaisten epidemioiden leviämistä ei ole pystytty toistaiseksi pysäyttämään missään päin maapalloa.

Pertti Luukkonen

Opatija, Kroatia

