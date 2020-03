Helsingin Sanomissa kysyttiin, hillitseekö pelko influenssaa (29.2.). Influenssaa on kovin vaikea hillitä, sillä sen leviämisen mekanismeja tunnetaan yhä huonosti, vaikka niitä on tutkittu jo sata vuotta.

Yhdysvaltain tautikeskuksen (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) toimittamassa Emerging Infectious Diseases -tiedelehden tulevan toukokuun numerossa julkaistaan kolme perusteellista yleiskatsausta. Niissä raportoidaan tutkimusnäyttöön perustuen, kuinka tehokkaita eri ei-lääkkeelliset keinot influenssan hillitsemiseksi ovat. On korostettava, että useissa eri tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia.

Oireiden perusteella influenssaa ei voi luotettavasti erottaa muiden virusten aiheuttamista infektioista. Liikkeellä on aina useita hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia. Neljän viime viikon aikana tutkimusryhmämme on selvittänyt infektioryvästä, jossa on todettu seitsemän eri viruksen aiheuttamia sairauksia.

Influenssan nopea diagnoosi mahdollistaa sosiaalisten kontaktien minimoimisen. Kontaktien minimoimisella tarkoitetaan sairastuneen eristämistä, kontaktien jäljittämistä, kontaktin määräämistä karanteeniin, koulujen ja työpaikkojen sulkemista sekä massatapahtumien välttämistä. Sosiaalisten kontaktien minimoiminen voi vähentää ja hidastaa influenssan leviämistä, kun se tehdään oikea-aikaisesti. Tehokkainta lienee sairastuneen välitön vapaaehtoinen pysyminen kotona. Sairastunut erittää influenssavirusta yleensä 5–7 vuorokautta ja on todennäköisesti tartuttavin päivää ennen oireita ja 1–3 vuorokautta oireiden alettua.

Influenssan luullaan leviävän pisaroiden välityksellä läheisessä kontaktissa. Viruksia on todettu käsissä, joista ne voivat levitä suoran tai epäsuoran kontaktin kautta. On siis luontevaa ajatella, että käsien pesu vähentää influenssan leviämistä. Ja näin suositellaan kaikissa ohjeissa. On hämmästyttävää, että useiden tutkimusten meta-analyysissä käsien pesun tehoa ei voitu osoittaa. Myöskään kasvosuojaimen käytöllä ei ollut vaikutusta influenssan leviämiseen. Havaintoja selittää osaltaan se, että uusien tutkimusten mukaan influenssa leviää myös pienten aerosolien kautta ilmassa.

Meitä opastetaan jopa ministerien suulla yskimään ja aivastamaan hihaan. Terveen järjen perusteella tapa vähentää tartuntoja. Yleiskatsauksen kirjoittajat eivät löytäneet aiheesta yhtään tutkimusta.

Influenssavirukset voivat säilyä tartuttavina pinnoilla kaksi päivää. Näin ollen luulisi, että pintojen puhdistus vähentäisi tartuntoja. Pintojen desinfektiolla ei kuitenkaan ole voitu vähentää influenssan leviämistä.

Helsingin Sanomissa (1.3.) kysyttiin, miksi osa selviää virusinfektion tartunnasta oireettomana. Vastausta ei tiedä kukaan. On tiedetty jo pitkään, että suuri osa influenssasta ja muista hengitysteiden virusinfektioista on oireettomia. Se, kuinka paljon oireeton infektio voi tartuttaa, on tuhannen taalan kysymys.

Ilmeisesti oireeton infektio tartuttaa, ja myös sitä kautta hengitysteiden virusinfektioiden kontrolloiminen on vaikeaa ellei mahdotonta.

Olli Ruuskanen

infektiotautiopin emeritusprofessori

respiratoristen virusinfektioiden tutkija, Lieto

