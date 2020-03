Kuva: Mitro Härkönen

Ohjaaja Sami Kieksin dokumenttisarja Logged in kertoo viidestä nuoresta miehestä, joiden elämässä tieto­kone­peleillä on iso rooli (Yle Areena).

Päähenkilöt voisi luokitella syrjäytyneiksi. Elämällä ei ole suuntaa tai se on päihteiden huurussa. Pelaaminen tarjoaa jonkinlaisen hallinnan tunteen silloin, kun elämästä on muuten vaikea saada otetta. Dokumentin arvo on siinä, että miehet kertovat itse omasta elämästään, eikä kukaan ulkopuolinen yritä selittää sitä.

Päähenkilöiden taustalta löytyy joitakin yhteisiä piirteitä, joista erityisesti mieleeni jäi koulukiusaaminen. Sen ohessa ja mahdollisesti siihen liittyen tuli esiin sosiaalisten tilanteiden pelko.

Koulukiusaaminen on viheliäinen ongelma, koska häpeä voi estää lasta tai nuorta kertomasta siitä. Siksi vanhemmat tai opettajat voivat olla tietämättömiä lapsen kärsimyksestä. Lapsena koettu häpäisy on voimakas tunne, jota voi kantaa sisällään loppuelämän. Se voi muokata persoonallisuutta niin, ettei kiusattu kykene aikuisenakaan hyviin ihmissuhteisiin tai luottamaan muihin.

Yksi dokumentin henkilöistä kertoi, että hänellä oli kouluviikon päätteeksi usein selkä mustelmilla. Mustelmat häipyvät aikanaan, mutta ihmisen sisälle jää syvemmät arvet.

Koulukiusaamisesta on puhuttu paljon, mutta Kivakoulu-ohjelmista ja muista ponnisteluista huolimatta se vain jatkuu. Aikuiset eivät näe tai he eivät halua nähdä.

Ja toisaalta, ovathan monet aikuisetkin kiusaajia. Nykyään siihen on myös tehokkaita välineitä, kuten internet. Netti­kiusaajista moni on ainakin ikänsä puolesta oletettavasti aikuinen.

Tällaisia ihmisiä jopa ihaillaan. Toisia ihmisiä haukkumalla on päässyt jopa Yhdysvaltain presidentiksi.

Hallitus aikoo pidentää oppivelvollisuusikää, jotta kaikki nuoret saisivat toisen asteen tutkinnon. Tavoite voi olla hyvä ja ainakin se on kallis, mutta onko se paras apu paljon tukea tarvitseville?

Mitäpä jos laitettaisiin ensin tämä kiusaamisasia kuntoon jo peruskoulussa. Kiusaaminen kun näyttää nakertavan nuorelta sekä työelämässä että elämässä ylipäänsä tarvittavia taitoja.

Koululaisille voisi opettaa tunnetaitoja sekä myötätuntoa itseä ja muita kohtaan, kuten espoolaisen Järvenperän koulun perusopetuksen rehtori Minna Kartano ehdotti Vieraskynä-palstalla (HS 28.2.).

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.