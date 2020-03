Ilkka-Pohjalainen kommentoi sel­vitystä, jonka mukaan jotkut vanhemmat hankkivat lapsilleen nuuskaa myytäväksi.

”Vanhempien ja muiden aikuisten sallivasta suhtautumisesta nuuskaan on nähtävissä merkkejä esimerkiksi oikeuslaitosten juttulistoilla.”

”Viime kesänä poliisi kertoi, että Porissa jopa 12-vuotiaat ovat jääneet kiinni toistuvasti nuuskanmyynnistä. – – Pahimmillaan rikolliset voivat alkaa käyttää nuuskaa myyvää nuorta myös muiden laittomien aineiden myymisessä.”

”Nuuskaa myymällä voi siis tienata taskurahoja, mutta tulot voivat osoittautua kalliiksi. Junioreiden nuuskabisnes ei ole harmitonta viranomaisten harhauttamista.”

”Nuoriso on saanut paljon kiitosta siitä, että alkoholin käyttäminen on vähentynyt. Nuuskan kasvava suosio saa epäilemään, että hölmöilyjen määrä nuorison keskuudessa on vakio.”

”Nuuskakiellon vähättely ja sen kiertäminen on omiaan horjuttamaan lakien ja lainvalvonnan uskottavuutta. Harmaiden markkinoiden kehittyminen nuorison kes­kuuteen on vakavasti otettava ongelma.”

”Lasten ja nuorten vanhemmilla ei tulisi olla osaa harmaiden markkinoiden edistämisessä. Tehtävänä pitäisi olla valistaa vaaroista ja kertoa siitä, mitkä ovat yhteiskunnan pelisäännöt. Niitä ei pidä myydä taskurahoista.”

Hämeen Sanomien mukaan Sitran tuore selvitys Miten kansaa edustetaan? antaa taustatukea eduskunnan puhemiesneuvoston valmistelemaan eduskuntatyön kehittämiseen.

”Vaikka politiikan teko väkisinkin vaikuttaa eduskunnan toimintaan, hallinto- ja lainsäädäntötyö saisi olla nykyistä jäsentyneempää ja suunnitelmalli­sempaa.”

”Jähmeä edustuksellinen demokratia on murrosvaiheessa, kun ihmiset ovat yhä enemmän välittömässä yhteydessä toisiinsa ja yhteisöihinsä digitalisaation kautta.”

”Jatkuva tieto- ja viriketulva sekä tiivis vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa heikentää yhteyttä yhteiskunnan virallisiin instituutioihin.”

”Pelkona on, että valtaosaa ihmisistä ei kohta kiinnosta päätöksenteko eikä yhteiskunnallinen toiminta vaan omat sisäpiirin asiat. Näin yhteiskunnan rakenteet natisevat.”

”Kyse on siitä, kuinka ihmiset tuntevat kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan. Dialogi lisää osallisuutta.”

”Demokraattisen hallinnon ei tarvitse järjestää jatkuvia kansalaiskyselyjä, mutta päätöksentekoa on vara kehittää kansalaisia osallistavampaan ja kuuntelevampaan suuntaan.”

”On hyvä muistaa, ettei eduskunta­työssä eikä elämässä mikään ryhmä ei saa kaikkia tavoitteitaan läpi. Demo­kraattinen päätöksenteko pohjautuu asialliseen keskusteluun, tietopohjaiseen valmisteluun ja kompromisseihin.”