PSA-testi otettiin 1990-luvulla väestön seulontakäyttöön eturauhassyövän varhaistestinä. Ennen varhaisdiagnostiikkaa jopa joka toinen kuoli tähän syöpään. Seulonnan ansiosta kuolleisuus romahti.

Valitettavasti seurauksena oli myös huomattava määrä ylidiagnostiikkaa ja turhia hoitotoimenpiteitä, jotka aiheuttivat miehille tarpeetonta huolta ja kärsimystä. Siksi seulonnasta luovuttiin nopeasti. Syntynyt PSA-vastaisuus oli erityisen haitallista ja johti uudelleen kuolleisuuden nousuun.

Kymmenien viime vuosien tutkimukset ovat muuttaneet tilanteen täysin. Haittavaikutukset voidaan välttää, kun kehittyneellä magneettikuvauksella ja muilla kuvausmenetelmillä pystytään erottamaan toisistaan ”paha” hoidettava syöpä ja ”kesy” syöpä, joka ei tarvitse aktiivista hoitoa. Lisäksi kudosnäyte voidaan ottaa ohjatusti. Niinpä umpimähkäisestä ja tulehduksia aiheuttavasta peräsuolen kautta tehtävästä näytteenotosta voidaan luopua.

Euroopan urologien järjestö (EAU) on laatinut organisoidun PSA-seulonnan toimintaohjeen vuonna 2019. Ohjeen avulla vaihe vaiheelta päädytään mahdollisimman pieneen joukkoon hoitotoimenpiteitä tarvitsevia potilaita. Näin vältytään turhilta hoidoilta ja kärsimyksiltä.

Euroopassa on yli kolme miljoonaa eturauhassyöpäpotilasta (Suomessa noin 45 000). Yli 400 000 uutta tapausta diagnosoidaan joka vuosi, ja 107 000 miestä kuolee tähän syöpään. Varhaisella syövän toteamisella eli PSA-seulonnalla voitaisiin estää yli 20 000 kuolemaa. Lisäksi kymmenientuhansien miesten elämänlaatu paranisi.

PSA-määritys on tehokas ja edullinen tapa paljastaa alkava eturauhasen syöpä. Seulonnan aloittamista on jo vuosia lykätty, kun on odoteltu luvattuja uusia pahanlaatuisen syövän merkkiaineita ja geenitestejä. On toki hyvä, että uutta kehitellään, mutta seulontojen aloitusta ei ole syytä enää viivästyttää.

Osa potilaista voi jäädä turvallisesti aktiiviseen seurantaan. Tämä vaatii potilaiden valistusta ja erikoislääkärien koulutusta. Tarvitaan myös lisää magneettikuvauslaitteita.

Suomen terveysviranomaisten tulisi ryhtyä pikaisesti toimiin organisoidun kansallisen PSA-seulonnan aloittamiseksi. Yli 70-vuotiaille seulonnasta ei näyttäisi olevan hyötyä. Ohjelman tärkeimpiä osia ovat ohjeistus PSA-tulosten jälkeisistä toimenpiteistä, hyvätasoisten magneettikuvauslaitteiden ja spesialistien saatavuus ja oikea-aikainen hoitoon pääsy. Levinneiden syöpien kalliit hoidot vähenisivät, ja potilailla olisi vähemmän kärsimyksiä. Lisäksi syntyisi taloudellisia säästöjä. Olisi toivottavaa, ettei yhdenkään miehen tarvitsisi kuolla eturauhasen syöpään.

Pentti Tuohimaa

eturauhassyöpäpotilaiden etujärjestön Europa Uomon hallituksen jäsen

eturauhassyöpäpotilas, Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.