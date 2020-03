Suomi on maailman ojitetuin maa. Peltojen lisäksi olemme ojittaneet metsät ja suot. Kun se tehtiin, luontoarvojen sijaan päällimmäisenä oli hyöty. Ei ollut puhettakaan siitä, mitä tällainen mylläys aiheuttaisi vesistöille.

Nyt vaikutukset tiedetään. Tuhansia vesistöjä, jokia ja puroja on liettynyt ja rehevöitynyt, ja meri kärsii. Se on valtavan mittakaavan ekokatastrofi.

Leudot ja sateiset talvet lisäävät tuhoa. Paikoin maa on jäässä, eivätkä ravinteikkaat, humuspitoiset valumavedet ehdi muutenkaan imeytyä maahan ja suodattua. Ojitetut suot syytävät ruskeita vesiään kiihtyvällä tahdilla vesistöihin.

Valtion on toimittava. Tutkimusten mukaan ojitetuista soista 40 prosenttia on tuottamattomia, siis hyödyttömiä hyödyntäjän näkökulmasta. Kun suot kuivuvat, niihin sitoutunutta hiiltä vapautuu ja eloperäinen humus valuu vesistöihin happea kuluttamaan. Nämä suot on ensi tilassa entistettävä – ojat on tukittava.

Meillä Hangossa on parisataa hehtaaria ojitettua, tuottamatonta suomaata, joka saastuttaa puroa ja merenlahtea jatkuvasti. Mutta kukaan virkamies ei halua kääntää kelloa taaksepäin ja korjata menneiden sukupolvien virheitä. Ei, vaikka olemme tarjonneet suunnittelun sekä rahoitusta ja valistusta aiheesta.

Olemme rakentaneet kaksi kosteikkoaluetta jarruttamaan vahingollista kehitystä, mutta ne eivät mitenkään vastaa suodattavaa suota. Toki ne keräävät osan kiintoaineesta ja ravinteista, joita valumavedet sisältävät.

Talvella ravinteita hyödyntävät kosteikkokasvit ovat lepotilassa ja tulvivat valumavedet pääsevät sellaisenaan mereen. Suolaisessa vedessä humus painuu pohjaan, kuluttaa happea ja rehevöittää.

On käsittämätöntä, että jo tuhansia vuosia sitten osattiin rakentaa kastelujärjestelmiä, joilla autiomaat saatiin kukoistamaan, mutta nyt teknologiamaassamme ei saada ravinteikkaita valumavesiä kierrätettyä. Kesällä kärsitään kasteluvesien vähyydestä, talvella tulvista.

Olen sitä mieltä, että jokaisen golfkentän pitäisi olla suljettu vesijärjestelmä, josta ei pääse virtaamaan liemiä paikallisiin vesistöihin. Kasteluvesi tulisi ottaa omista altaista. Samaan pitäisi pyrkiä myös maanviljelyssä, ainakin jossain mittakaavassa. Tuottamattomat, ojitetut suot on ennallistettava.

Ari Heinilä

puheenjohtaja

Täktominlahden hoitoyhdistys ry

