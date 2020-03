Koronaviruksen uhreihin liittyvässä uutisoinnissa ovat pinnalla uhrin korkea ikä ja mahdolliset pitkäaikaissairaudet. Jos uhri ei sattunut olemaan yli 50-vuotias, ohimennen usein mainitaan, että tällä oli jokin pitkäaikaissairaus. Vaikka ajatuksena tällaisessa uutisoinnissa lienee paniikin vähentäminen, kääntöpuolena on riskien vähättely.

Viranomaiset suhtautuvat asiaan sille kuuluvalla vakavuudella, mutta tavalliset ihmiset usein naureskelevat ylireagointia ”flunssaan”.

Sinä, lukija ja näitä uutisia kommentoiva, saatat olla perusterve nuori, mutta suurin osa suomalaisista ei ole. Emme me niin sanotut pitkäaikaissairaat ole mitään reppanoita, joilla on toinen jalka haudassa. Me olemme ihan tavallisia ihmisiä. Otamme aamuisin tai iltaisin – tai kenties aamuin illoin – lääkkeemme ja elämme normaalia elämää.

Olen alle 30-vuotias nuori, aikuinen mies. Liikun neljä tai viisi kertaa viikossa, ja fyysiseltä olemukseltani olen urheilullinen. Kun joskus köhin limaa ylös, joku saattaa kysyä, onko minulla flunssa. Ei, minulla on astma.

Noin kymmenen prosenttia suomalaisista aikuisista sairastaa astmaa. Lähes joka toisella suomalaisista työikäisistä miehistä on ainakin lievästi kohonnut verenpaine. Esimerkiksi nämä molemmat ihmisryhmät ovat koronaviruksen riskiryhmiä, monien muiden lisäksi.

Vaikka tämä ei siis yksilötasolla tilastojen valossa kaikkia koskettaisikaan, se koskettaa ainakin lähipiirin kautta. Lähipiirissä voi olla astmaa tai diabetesta. Nuorella ihmisellä on luultavasti vanhemmat tai isovanhemmat, jotka kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään.

Tämä asia on yhteinen ja koskettaa meitä kaikkia yhteiskuntana. Jos sinun ei tarvitse tästä yksilötasolla huolehtia, hienoa, mutta muistathan, että suurinta osaa muista suomalaisista tämä koskettaa ihan yksilönäkin.

Tutkija

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

