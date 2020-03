Monet yritykset ovat jäädyttäneet työntekijöidensä matkustamisen ulkomaille. Yritykset ovat edelläkävijöitä, mutta kunnissakin pohditaan samaa. Neuvotteluissa ja kokouksissa on otettu entistä enemmän käyttöön etäyhteyksiä. Joissakin yrityksissä vapaa-ajanmatkustamisestakin on kerrottava työnantajalle. Lehdissä on juttuja etätyöntekijöistä, ja Kiinassa on meneillään maailman suurin etäopetuskokeilu.

Suomessa on erinomaiset tietotekniset valmiudet etäyhteydellä tapahtuvaan kokoustamiseen. Ymmärrän, että politiikassa lähikontakti on tärkeää varsinkin politiikkaan vakiintuneiden työtapojen vuoksi. Olen silti ihmetellyt, miksi esimerkiksi Euroopan unionin päätöksenteossa ei voisi käyttää nykyistä enemmän etäyhteyksiä. Kulkemisesta tulee suuret kulut ja paljon päästöjä.

Myös paikallisella tasolla poliittisessa ja kunnallisessa viranhaltijoiden kokoustamisessa voitaisiin käyttää nykyistä paljon enemmän etäyhteyksiä, jos kokouskäytäntöjä ollaan valmiita hieman muuttamaan. Etäkokouksien ja webinaarien kautta ajankäyttö tehostuu ja esimerkiksi liikenneturvallisuus paranee. Monissa tilanteissa lähitapaaminen on tarpeen, mutta monissa taas ei.

Nyt on hyvä aika harjoitella etäkokoontumisia.

Arto Tirkkonen

Kuopio

