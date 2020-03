Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) mukaan kokelaan joutuessa koronaviruksen takia karanteeniin tämän ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin voidaan mitätöidä (HS 3.3.). Miten te luulette oppilaiden toimivan tämän kuullessaan? Kertovansa tartunnasta ja samalla heittävänsä vuoden kertauksen hukkaan? Aika epäitsekästä toimintaa näiltä oppilailta kyllä odotetaan.

Ylioppilaskokeet ovat juuri nyt lukiolaisten isoimmat kokeet ja paras mahdollisuus päästä opiskelemaan. Puolenkin vuoden myöhästyminen voi olla useille iso pala niellä. Kun kokeisiin valmistaudutaan pitkään ja hartaasti, aikaisempi harjoittelu ja vaivannäkö menevät täysin hukkaan.

YTL tietenkään ei voi tavallisissa olosuhteissa reagoida yksittäisen opiskelijan poikkeuksellisiin esteisiin, mutta nyt siihen on aikaa. Jos YTL on jo ilmoittanut koronaviruksen aikana tehtävistä toimista, sillä on varmasti myös aikaa selvittää toimiva tapa mahdollisten koronaviruspotilaiden kanssa.

Kirjoituksia stressaava

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.