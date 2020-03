Kaleva kirjoittaa, että Nokian tulevalla toimitusjohtajalla Pekka Lundmarkilla on edessään jättiurakka.

”Rajeev Surin johtama Nokia on pettänyt odotukset pahasti pärjäämisessä viidennen sukupolven verkkomarkkinoilla. Niillä Nokia on jäänyt katselemaan Huawein ja Ericssonin loittonevia selkiä. Myytävät tuotteet eivät yksinkertaisesti ole olleet kilpailijoiden tavaran tasolla.”

”Lundmark ei maanantaina luvannut vielä mitään, eikä hän ei myöskään raottanut sitä, millaisia muutoksia hän mahdollisesti ehdottaa Nokian strategiaan. Linjaus on ymmärrettävä siinä mielessä, että hän astuu Nokian leipiin vasta syyskuun alussa. Lundmark on kuitenkin palkattu Nokiaan tekemään muutosta, ja on aivan varmaa, että sellainen tulee.”

Keskisuomalainen toteaa, että yhtiön nykyistä kriisiä lähtevät purkamaan vanhat nokialaiset, mukana myös hallituksen puheenjohtajaksi nouseva Sari Baldauf.

”Baldauf oli osa Jorma Ollilan unelmatiimiä Nokian suuruuden luomisessa. Nyt toimitusjohtajaksi valittu Pekka Lundmark oli vuosina 1990–2000 Nokiassa ylemmässä keskijohdossa.”

”Lundmark lähtee For­tumista suurin piirtein saman kokoiseen Nokiaan. For­tumin pörssiarvo oli maanantaina 17,1 miljardia euroa ja Nokian 19,5 miljardia euroa. Siirtymistä voikin pitää liikkeenä vaakasuoraan, vaikka Lundmark itse kokee siirron askeleena eteenpäin.”

”Kun suomalaiset puhuvat Nokiasta, sanat toistavat nostalgisesti aikaa, jolloin yhtiö oli matkapuhelinmaailman valtias. Nyt se on ruotsalaisen Ericssonin ohella toinen läntinen matkapuhelinverkkoja rakentava yhtiö.”

Hämeen Sanomat arvioi, että Nokian merkitys on vieläkin iso Suomelle ja suomalaisille.

”Myös sillä on väliä, kuka yli 100 000 ihmistä eri puolilla maailmaa työllistävää yhtiötä johtaa, ei yksin siitä syystä, että johdon vaihtumisen voi ennakoida johtavan muutoksiin myös toiminnassa.”

”Pekka Lundmarkin ja Sari Baldaufin johtamana Nokia on taas hivenen aikaisempaa suomalaisempi, vaikka kuvioon kuuluukin, ettei sitä suin surminkaan myönnetä globaalisti toimivan ja umpikansainvälisen yhtiön johdossa.”

Kauppalehti muistuttaa Yhdysvalloissa virinneestä kiinnostuksesta kehittää vaikkapa yrityskauppojen avulla vahva kilpailija kiinalaiselle Huaweille.

”On sinänsä myönteistä, että Nokian ja Ericssonin teknologista osaamista arvostetaan. Spekulaatiot yrityskaupoilla ovat myös omiaan nostamaan yhtiöiden osakekursseja.”

”Liiketoiminnan politisoitumisella on kuitenkin vaaransa. Yhtiöitä ei saisi vetää mukaan suurvaltojen välisiin kiistoihin, joihin EU ja sen mukana Suomi voivat vielä joutua ottamaan kantaa.”