Eduskunnan kyselytunnilla ja pääministerin ilmoituksessa 27.2. käsiteltiin koronaviruksen leviämistä ja sen vaatimia erityisjärjestelyjä. Tilaisuudet näytettiin suorina lähetyksinä, mutta kumpaakaan niistä ei ollut tekstitetty.

Poikkeuksellisiin tilanteisiin liittyvä tieto tulisi olla kaikkien kansalaisten saatavilla, riippumatta kansalaisten kommunikaation muodoista. Kuulovammaiset ihmiset, joiden kommunikaation apuna ovat muun muassa kuulokojeet, eivät pystyneet seuraamaan kumpaakaan lähetystä. He pitävät suorien lähetysten tv-tekstityksen puutetta syrjintänä ja epäoikeudenmukaisena kohteluna, etenkin kun tv-maksuperusteet ovat kaikille yhtäläiset.

Erityisesti poikkeustilanteissa viestinnän rooli korostuu. Silloin on kiinnitettävä huomiota eri viestinnän tapoihin, muun muassa suomeksi puhutun sisällön tekstittämiseen. Suomeksi puhuttujen suorien lähetysten tekstittäminen ei toteudu riittävissä määrin. Tiedonsaannin saavutettavuus ja yhdenvertaisuus eivät siten toteudu.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa sähköisen viestinnän palvelulakia, joka säätelee muun muassa tekstitettäviä kotimaisia tv- ja tilauspalveluohjelmia. Suorien tv-lähetysten tekstittämistä on lisättävä ja suorien tv-lähetysten tekstittäminen ja niiden laatuvaatimukset on kirjattava lakiin omaksi tavoitteekseen.

Jonkinasteinen kuulonalenema on Suomessa noin 800 000 ihmisellä, ja kuulokojeen sekä sisäkorvaistutteen käyttäjiä on Suomessa yli satatuhatta. Väestön ikääntyessä myös kuulovammaisten määrä kasvaa.

Tauno Jalomäki

kuulovammainen eläkeläinen

Sanna Kaijanen

toiminnanjohtaja, Kuuloliitto

