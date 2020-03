Kulkiessani päivittäin julkisissa tiloissa, kaupoissa ja kulkuneuvoissa olen kiinnittänyt huomiota siihen, miten ihmiset yskivät ja aivastelevat. He suojaavat kasvonsa kämmeniin ja tarttuvat pian bussin tankoihin tai kaupan tavaroihin. Näin he siirtävät mahdolliset virukset tartuttamaan kanssaihmisiä. Näin on tapahtunut jo vuosia.

Kansalaisia on aika opettaa vähentämään virustartuntoja ottamalla oikeat ohjeet osaksi esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten päivittäisiä rutiineja. Tietoa on jo jaettu mediassa, mutta kaikesta päätellen ei tarpeeksi näkyvästi.

Hyviä tapoja opettelemalla voimme parhaiten yrittää rajoittaa influenssan, mahdollisen koronaviruksen ja muiden pisaratartuntaisten tautien leviämistä. Eihän kukaan meistä ehdoin tahdoin halua tartuttaa läheisiä ihmisiä kotona tai työpaikalla.

Jaana Kekkonen-Sivonen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.