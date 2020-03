Hallitusohjelman mukaan Suomi on entistä ikäystävällisempi ja väestörakenteen muutokseen hyvin varautunut maa. Eläkkeelle jäävät ovat voimavara. Lupaavaa.

Väestörakenteen muutosta kiihdyttää se, että ihmiset elävät yhä vanhemmiksi. Pitkä ikä on suuri saavutus. Kuulemme silti vain huolipuhetta työikäisten vähenemisestä ja eläkeläisten määrän lisääntymisestä, hoivapalveluiden kasvavasta tarpeesta, rahan riittämättömyydestä, huoltosuhteen vääristymisestä ja kestävyysvajeesta.

Alkaneen vuosikymmenen aikana eläkeläisten määrä kasvaa 250 000 henkilöllä. Ikäystävällisyydelle on siis tarjolla hyvä kasvualusta. Niin sanottua kolmatta ikää – aikaa aktiivisen työelämän jälkeen – elää ja siihen on tulossa edeltäneitä sukupolvia aktiivisempia, terveempiä, koulutetumpia ja ostovoimaisempia ihmisiä. He jatkavat harrastuksiaan ja aloittavat uusia. Edessä on todennäköisesti parikymmentä vuotta ennen ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarvetta.

Tämän Silver Economy -kohderyhmän ostovoiman arvioidaan olevan EU-maissa tuhansia miljardeja euroja. Harva huomaa, että he odottavat kukkaronnyörit löysällä sopivia tuotteita ja palveluita, joista valita. Ne, jotka osuvat tähän kasvavaan kohderyhmään, osuvat samalla kultasuoneen.

Vähäisestä kohdennetusta markkinoinnista päätellen tuote- ja palvelukehittäjillä sekä markkinoijilla on haasteita kohdata kestävästi laatutietoinen ja vastuullisesti valitseva kypsä kuluttaja.

Suurin osa kolmatta ikää elävistä osaa käyttää digitaalisia palveluita ja tietovälineitä hyvin. Syynä ei ole ollut ikäystävällinen laite- ja sovelluskehitys, vaan aika on hoitanut asian sukupolvien vaihtumisen aikana.

Nyt työelämästä pois jäävät ovat olleet tekemisissä tietotekniikan kanssa. Siitä huolimatta käyttäjien toimintakykyä heikentäviä ratkaisuja on tarjolla liikaa. Jos kaupungille virkistäytymään haluavat ihmiset eivät lippusovelluksen ja uuden ostotavan vuoksi saa helposti ostettua ikäalennukseen oikeuttavaa matkalippua, asiakaskokemus on surkea.

Kaupunkiympäristöä on kehitettävä oikeasti ikäystävälliseksi. Liikennevisionääri Sonja Heikkilä (HS 25.2.) ennusti joukkoliikennettä täydentävien Micro Mobility -kulkuvälineiden, erilaisten yhteiskäyttöisten ja pienempien liikkumisvälineiden, olevan vasta tulossa kaupunkeihin – mutta kenen ehdoilla?

Ratikkapysäkeille pysäköitävät yhteiskäyttöiset rollaattorit auttaisivat ikäihmisiä lyhyillä asiointimatkoilla heidän tarvitsematta huolehtia oman rollaattorin nostamisesta kyytiin. Myös kaksilautaiset, isopyöräiset potkulaudat voisivat houkutella vanhempia ihmisiä hoitamaan omia asioitaan ja virkistäytymään kaupungilla.

Kansallisen ikästrategian tarve tunnustettiin jo Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella. Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) kaudella hallitusohjelma puhuu kauniisti ikäystävällisyydestä. Nyt olisi aika tajuta, että se ei tarkoita pelkästään kädenlämpöisiä hymyjä.

Seniorit muokkaavat taloutta. Silver Economy -markkinoiden suuresta potentiaalista hyötyvät ne yritykset ja yhteisöt, joilla on strategista osaamista ja uskallusta nähdä asiat uudesta näkökulmasta. Miksi jättäisimme tätä kautta syntyvän talouskasvun hyödyntämättä?

Eeva-Riitta Piispanen

Leena Laamanen

viestinnän asiantuntijoita, Helsinki

