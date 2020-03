Pippa Laukka kirjoitti kolumnissaan (HS Torstai 27.2.), että ajatus lääkefirmoista maksamassa lääkäreille lääkkeidensä määräämisestä on järjetön. Lääkeyhtiöiden tapa vaikuttaa lääkärikuntaan ei tietenkään ole suoraa lahjontaa vaan yleensä hienovaraista mielikuvavaikuttamista. Yhtiön lääke esitetään myönteisessä valossa ja mahdollisia haittoja vähätellään. Vaikuttaminen voi tapahtua perinteisenä mainontana tai ammatillisena jatkokoulutuksena, jossa koulutus- ja markkinointitavoitteet kietoutuvat yhteen.

Tieteellisessä kirjallisuudessa on tutkimusnäyttöä siitä, että taloudellisten toimijoiden intresseillä on merkitystä niin lääketieteellisen tutkimuksen johtopäätöksiin kuin lääkäreiden hoitopäätöksiinkin. Tämä ei aina ole eduksi potilaille eikä hoidosta maksavalle yhteiskunnalle.

Kaikki ihmiset, myös lääkärit, ovat alttiita yleisille ajatusvirheille, mielikuvavaikuttamiselle ja mainonnalle. Läheinen yhteistyösuhde lääkeyhtiöön heikentää lääkäreiden objektiivisuutta ja vaientaa kritiikkiä myös silloin, kun sille olisi tarvetta. Erityisen altis vaikuttamiselle ihminen on silloin, kun hän on omasta alttiudestaan täysin epätietoinen.

Lääkäreiden ammatillinen jatkokoulutus poikkeaa monista muista aloista siten, että sen rahoitusvastuu on paljolti ulkoistettu julkisten työnantajien sijaan lääkeyhtiöille ja välinevalmistajille, jotka myyvät tuotteitaan potilaille ja sairaaloille. Näille yrityksille jatkokoulutus on kaupallisesti kannattava investointi.

On rohkaisevaa, että sairaanhoitopiireissä on kiinnitetty huomiota koulutuksessa syntyviin sidonnaisuuksiin. On toivottavaa, että julkiset työnantajat ottaisivat vastuun ammattilaistensa jatkokoulutuksesta.

Mira Karrasch

dosentti, neuropsykologi, Turku

Jarno Rutanen

lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, Tampere

